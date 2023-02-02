ВСУ по «наводке» коллаборанта разгромили военную базу РФ в Мелитополе 2.02.2023, 8:59

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Взрывы были такими сильными, что их слышал весь город.

В Мелитополе взрывы: очевидцы сообщают о серии прилетов по военной базе ВС РФ В оккупированном Мелитополе под ударом оказалась, предварительно, военная база российских оккупантов.

Вечером в среду, 1 февраля, паблики оккупированного Мелитополя сообщили о серии мощных взрывов.

Информацию подтвердил и мэр города Иван Федоров на своем канале в Telegram.

«В Мелитополе громко. Только что в центральной части города прозвучали мощные взрывы. Выясняем детали, что пылает у оккупантов», - написал глава города примерно в 20:30 по минскому времени.

Взрывы были такими сильными, что их слышал весь город.

По предварительным данным, удар был нанесен по военной базе ВС РФ на местном моторном заводе, который российская армия превратила в свою военную базу.

«Позиции выдал любитель киносъемок – так называемый «глава Мелитопольской районной ВГА» Андрей Сигута», - пишут местные паблики.

Согласно другой версии, под ударом оказалась нефтебаза в находящейся рядом Новобогдановке.

«В воздухе стоит запах гари. Местные жители наблюдают зарево», - пишут паблики. Украинский Генштаб пока не комментирует информацию.

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