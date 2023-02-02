Гиркин дал совет российским «мобикам», как правильно дезертировать 1 2.02.2023, 9:39

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Диверсант вскрыл важную проблему в российской армии.

Дезертирство и неподчинение приказам - массовое явление в оккупационной армии РФ. Для российских военных тюрьма предпочтительнее участия в войне против Украины.

С откровенным заявлением об этом выступил российский диверсант, офицер ФСБ РФ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков).

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Судя по словам Стрелкова, российским «мобикам» стоит сдаваться целыми подразделениями. Так больше шансов, что они не будут наказаны.

«Они не боятся, что их посадят… Когда тебя засыпают снарядами 155 мм, когда на твоих глазах руки и ноги отлетают, и никуда не спрячешься, то что такое 5 лет в тюрьме отсидеть? И то, то ли тебя посадят, то ли нет: хороший адвокат, еще и откупиться там можно будет… А если уйти целой ротой - ну сажайте всех. И не посадят по одной простой причине - посадить целую роту - это скандал. Это начальника сверху будут лупить по голове. Поэтому, скорее всего, начальник просто не доложит о том, что ему не подчинились. Потому что, на самом деле, начальник тоже не понимает, а в чем цель войны», - заявил Стрелков.

Отметим, что сам Стрелков является сторонником более жестких мер для удержания под контролем войск. Он признавался, что в 2014 году во время вторжения на Донбасс казнил двух своих подчиненных за воровство.

Диверсант признан Международным судом военным преступником и приговорен к пожизненному заключению за участие в сбитии на Донбассе гражданского самолета МН17.

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