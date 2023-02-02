Тела разбросаны по всей улице: ВСУ показали кадры уничтожения оккупантов под Бахмутом 2 2.02.2023, 10:17

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Украинские военные разгромили врага при попытке штурма города.

Спустя одиннадцать месяцев после того, как Россия начала вторжение, Бахмут и районы вокруг него стали центром интенсивных боев.

Несмотря на многочисленные потери, РФ с каждым днем увеличивает своих военных и почти каждый час проводит новые атаки по городу. Однако все безрезультатно, ВСУ защищают каждый сантиметр украинской земли и дают отпор врагу. Как, например, на видео, которое опубликовал на своей странице в телеграмме украинский активист Сергей Стерненко. По его данным, кадры сняты где-то в окрестностях Бахмута. Вероятно русские захватчики в очередной раз совершали прорыв, но как видим все безрезультатно.

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