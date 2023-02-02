Видеофакт: Пехотинцы ВСУ разворачиваются в боевой порядок для атаки на позиции врага

Видеофакт: Пехотинцы ВСУ разворачиваются в боевой порядок для атаки на позиции врага1
- 2.02.2023, 10:42
- 2,600
Украинские военные действуют под прикрытием БМП.
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован фрагмент подготовки украинских пехотинцев к бою с оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно движение трех БМП с пехотинцами на броне. Получив команду, бронемашины останавливаются, а бойцы выстраиваются в боевой порядок. На видео можно увидеть перелесок в направлении движения боевой группы. Очевидно, что оттуда бойцы ждут опасности.