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Видеофакт: Пехотинцы ВСУ разворачиваются в боевой порядок для атаки на позиции врага

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  • 2.02.2023, 10:42
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Видеофакт: Пехотинцы ВСУ разворачиваются в боевой порядок для атаки на позиции врага

Украинские военные действуют под прикрытием БМП.

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован фрагмент подготовки украинских пехотинцев к бою с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно движение трех БМП с пехотинцами на броне. Получив команду, бронемашины останавливаются, а бойцы выстраиваются в боевой порядок. На видео можно увидеть перелесок в направлении движения боевой группы. Очевидно, что оттуда бойцы ждут опасности.

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