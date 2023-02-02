В Ростовской области уничтожены десятки военных машин РФ 2 2.02.2023, 11:15

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Их вывели из строя два извечных «врага» россиян.

В России снова появилось подтверждение давней поговорке о двух извечных «врагах» россиян — дураках и дорогах.

Очередным доказательством полнейшего разгильдяйства и тотального воровства в РФ стал ремонт трассы на участке Донецк - Самбек.

Канал «Украина 365» публикует видео, на котором житель региона возмущается имеющей место российской действительностью.

Деньги, выделенные на ремонт дороги, как обычно, были разворованы. Как итог узкая трасса с земляными съездами.

«Деньги разворовали, а кто будет отвечать?» - вопрошает в пустоту возмущенный водитель. На видео видно, сколько военных машин РФ просто не доедет к месту назначения. Масса перевернутых военных и грузовых автомобилей украшают обочину.

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