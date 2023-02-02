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Житель Кобрина организовал себе отсрочку от армии минимум на 14 месяцев

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  • 2.02.2023, 11:14
  • 2,378
Житель Кобрина организовал себе отсрочку от армии минимум на 14 месяцев

Белорусы отказываются служить в лукашенковской армии.

1 февраля 2023-го года так называемый суд Кобринского района провел выездное показательное заседание в местном военкомате. Призывника за «уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу» осудили на два месяца ареста.

Отметим, что после отбытия ареста у молодого парня будет еще год времени от призыва, пока не погасится судимость.

Ранее сообщалось, что белорусских студентов, которые учатся за границей, будут призывать в армию.

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