Житель Кобрина организовал себе отсрочку от армии минимум на 14 месяцев

Житель Кобрина организовал себе отсрочку от армии минимум на 14 месяцев2
- 2.02.2023, 11:14
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Белорусы отказываются служить в лукашенковской армии.
1 февраля 2023-го года так называемый суд Кобринского района провел выездное показательное заседание в местном военкомате. Призывника за «уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу» осудили на два месяца ареста.
Отметим, что после отбытия ареста у молодого парня будет еще год времени от призыва, пока не погасится судимость.
Ранее сообщалось, что белорусских студентов, которые учатся за границей, будут призывать в армию.