За Путина взялись всерьез Сергей Шелин, «Можем объяснить»

2.02.2023, 11:32

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Подбитый российский танк. Донецкая область, Украина.

Фото: Василий Максимов

Мания величия сыграла злую шутку с главой Кремля.

Принято считать, что в войне с Украиной РФ и сейчас сохраняет материальный перевес, опираясь на силу своей экономики и способность путинского режима к мобилизационным усилиям. А баланс на фронте Украина поддерживает только благодаря стойкости армии и качественному превосходству западного оружия. Но сегодня это совсем не так.

Перевес РФ был очевиден накануне вторжения. Текущие военные траты России и накопленные ею ресурсы говорили о явном материальном превосходстве не только над Украиной, но и над всеми прочими странами, которые соседствовали с РФ или Украиной и в глазах Путина были его соперниками и (или) будущими сателлитами.

Восемь приграничных стран НАТО, а также Финляндия и Молдова в своих суммарных военных тратах заметно уступали России ($56 млрд против $66 млрд), а преимущество РФ перед Украиной выглядело подавляющим:

Источник: SIPRI

Приводимые здесь оценки Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) считаются наиболее полными, т.к. методика SIPRI включает в военные траты не только бюджеты оборонных ведомств, но и прочие профильные расходы.

Россия уверенно лидировала в этой группе стран не только по сумме военных трат, но и по их доле в ВВП (4,1%). На втором месте была Украина (3,2%), которая к тому же в девять раз уступала РФ по величине экономики ($0,2 трлн против $1,8 трлн).

Хотя военные действия развивались и не по плану Путина, но на первых их фазах материальное превосходство России действительно было огромным. Огромными были и ее потери. После первых девяти месяцев войны оценку этих потерь ($82 млрд) опубликовало украинское издание журнала Forbes.

Вычисление непосредственных расходов РФ на ведение военных действий опиралось на достоверные или реалистичные сведения о зарплатах контрактников и сопутствующих расходах на них ($6 тыс в месяц), компенсациях за погибших ($110 тыс), средней стоимости выпущенных ракет и снарядов ($3 млн и $1 тыс), средней стоимости потерянных самолетов, вертолетов, танков и БМП ($18 млн, $10 млн, $1,6 млн и $0,6 млн). Но, поскольку в расчеты закладывались цифры российских потерь, сообщаемые украинским военным ведомством и не подтвержденные из независимых источников, общая сумма затрат РФ, видимо, преувеличена.

Однако, представление о масштабах российских военно-материальных проблем она дает. И стыкуется с прикидочной величиной общих потерь российской экономики за первый год войны (из-за санкций, изменения структуры затрат, эмиграции, мобилизаций). По оценке финансового эксперта Александры Прокопенко, эти потери составили (в ценах 2021 года) примерно 9 трлн руб,, т.е. больше $120 млрд.

Что же до украинских военных трат 2022 года, то их размер несколько раз пересматривался в сторону увеличения и в итоге достиг, видимо, $15–20 млрд.

При очевидной разнице в затратах на военные действия, и Украина, и Россия вошли в 2023 год с исчерпанными старыми арсеналами и необходимостью опираться на то, что произведено или доставлено уже во время войны.

В 2022-м расходы РФ по статье «национальная оборона» выросли на треть по сравнению с параметрами бюджета, который был утвержден перед войной, а на 2023-й запланирован их рост еще на 6%. В прошедшем и наступившем году они составляют соответственно 4,7 трлн руб ($68,3 млрд) и 5,0 трлн руб ($72,7 млрд). Сопоставление затрат по этой статье в предшествующие годы с расчетами, опубликованными SIPRI, показывает, что полные военные траты РФ в 1,5–1,6 раза выше официальных расходов на «национальную оборону». Это значит, что в 2023-м полные траты РФ на военные цели составят приблизительно $110 млрд, т.е. поднимутся до 6% ВВП.

Далеко не все эти средства будут потрачены на войну с Украиной. Помимо исполнения рутинных военных расходов, не связанных с войной, российскому руководству придется приспосабливаться к радикальному изменению обстановки по всей линии северо-западных, западных и юго-западных границ РФ. Почти все страны региона ответили на российское нападение на Украину спешными военными приготовлениями.

Финляндия, которая решила вступить в НАТО, увеличила бюджет военного ведомства вдвое (до рекордных $7 млрд в долларовом пересчете) по сравнению с расходами двухлетней давности. А ее полные оборонные траты, по расчетам SIPRI, еще заметно выше. РФ собирается ответить на это созданием двух новых военных округов – Ленинградского и Московского, и комплектованием дополнительной войсковой группировки, чтобы перекрыть тысячекилометровую границу, переставшую быть нейтральной.

Турция в 2023-м увеличивает военный бюджет на 27% (до $28,3 млрд). Ее первоклассная армия и раньше была сильнее российской в Сирии и на Кавказе. Поскольку РФ не отказывается от своих имперских проектов ни там, ни там, соревнование с воинственным турецким режимом будет оттягивать ее силы с главного фронта.

Еще более резко региональные расклады меняет Польша: в 2023-м ее военные траты вырастают на 68% (до $21,9 млрд). И дело не столько в том, что московские проекты вторжения в Польшу должны теперь быть отброшены как химеричные, сколько в реальном усилении противостояния вдоль всего западного фланга российской военной системы, включая в него и Беларусь. Для РФ это означает внушительные добавочные расходы.

Предполагавшиеся молниеносные удары по балтийским странам тоже становятся малореальными. Во всем обширном регионе крайнюю уязвимость сохраняет только Молдова, фактически не имеющая армии. Но ее сейчас прикрывает Украина.

Военные траты, которые Украина намерена осуществить в 2023-м, — самые большие в ее истории. Утвержденные расходы на военное ведомство превышают $20 млрд (13,5% расчетного ВВП). А фактически они больше еще на несколько миллиардов, так как часть трат на другие силовые ведомства тоже напрямую пойдут на оборону.

Чтобы обеспечить расходы такого размаха, украинский бюджет на 2023-й сведен с дефицитом в $38 млрд, тоже невиданным в истории этой страны. Этот дефицит будет покрыт кредитами союзников Украины. Фактически именно они взяли на себя финансирование большей части украинских военных расходов.

Но и этих трат явно не хватит, чтобы обеспечить материальное равенство ВСУ с ВС РФ. Перевес Украины могут обеспечить и, видимо, реально обеспечат в 2023-м, военные поставки ее союзников. По подсчетам Института мировой экономики в Киле (IfW), уже к началу декабря 2022-го суммарные военные поставки Украине достигли (в пересчете на евро) 40 млрд. В том числе из США (23 млрд), Великобритании (4,1 млрд,) Германии (2,3 млрд), Польши (1,8 млрд) и от институций ЕС (3,1 млрд.)

Колонна БМП «М2 Брэдли», предназначенных для Вооруженных сил Украины, готовится к погрузке в порту Чарлстона (Южная Каролина, США).

Фото: Reuters / Scanpix / LETA

В последние месяцы номенклатура поставляемых вооружений непрерывно расширяется, а стоимостные объемы поставок, видимо, растут.

Общие же расходы Запада на помощь Украине составили 100 млрд евро (примерно поровну от США и Европы), и часть «гражданских» субсидий тоже напрямую поддерживает военные усилия Украины.

С учетом отвлечения части военных ресурсов РФ с украинского фронта на другие, перечисленные выше направления, к концу 2022-го – началу 2023-го на этой войне установился материальный баланс в пользу Украины. Сломать этот баланс может лишь резкое сокращение помощи украинских союзников или радикальная мобилизация людских сил и хозяйства в РФ.

Политических и экономических ресурсов для проведения такой мобилизации у Путина не очень много. Призыв в армию миллионов рекрутов исключен. То, что мобилизованным приходится платить вшестеро больше медианной зарплаты и при этом обращаться к самым низкодоходным и криминальным группам, говорит о малолюдности людских резервов. Призвать еще несколько сотен тысяч человек и удвоить армию вторжения – это, видимо, потолок возможностей.

Удвоить военные траты и довести их до $200 млрд с лишним – это тоже потолок. Единого мнения об уровне военных расходов СССР в 1970–80 годах нет. Оценки колеблются в интервале от 6% до 15% ВВП. Нынешний объем таких трат в РФ совпадает с нижней цифрой из этого интервала, а увеличенный вдвое – подойдет к верхней. Это сегодняшний уровень военных расходов Украины. Но они финансируются извне. Какое-то время российская экономика будет держаться, а потом повторит судьбу советской.

Поддерживающему Украину альянсу будет нетрудно ответить на любые вызовы такого масштаба. Только в 2023-м военные расходы первой десятки стран НАТО вырастут на 18% (на $180 млрд) и составят $1175 млрд. Один лишь этот годовой прирост гораздо больше всех мобилизационных ресурсов экономики РФ.

«Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез-то еще ничего не начинали». Сказанные семь месяцев назад слова Владимира Путина сбываются в неожиданном для него варианте. За него и в самом деле начинают браться всерьез.

Сергей Шелин, «Можем объяснить»

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