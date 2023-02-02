Россия проигрывает битву дронов в Украине 2.02.2023, 11:59

Cпособы ведения войны Минобороны РФ серьезно устарели.

Большинство проблем с обеспечением военнослужащих решено, говорил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с Путиным. Тем не менее в Z-пабликах размещены десятки объявлений со сбором для российской армии различного оборудования: советских полевых телефонов, тепловизоров, джипов, оптики и, прежде всего, беспилотных дронов китайского производства (Mavic и других), пишет The Moscow Times.

Неофициальный канал ЧВК «Вагнер» Grey Zone пишет, что дроны везут только гражданские лица, а квадрокоптеры «Минобороны не нужны». Они, так же как и тепловизоры, не положены по уставу, писал Z- канал «Два майора», который требовал наладить централизованные поставки в армию дронов и антидронных ружей.

По мнению еще одного автора Z- паблика, политолога Игоря Димитриева, способы ведения войны Минобороны РФ серьезно устарели и у армии практически отсутствуют средства тактической разведки — в первую очередь китайские дроны (нужны тысячи). Единственные, кто систематически использует дроны в российской армии во время атак, это ЧВК «Вагнер», отмечала разведка Украины.

В отличие от Минобороны РФ, украинская армия на этой неделе сообщила, что в этом году направит на дроны $544 млн. С этой целью правительство заключило 16 госконтрактов на производство БПЛА с украинскими компаниями. Ведомство получило от местных производителей 75 заявок на сертификацию БПЛА, 13 моделей беспилотников уже одобрены для применения в бою. Также Украине помогают с дронами страны НАТО, выстроена система фандрайзинга для производства морских и воздушных дронов.

Представитель ГУР Украины Игорь Юсов считает, что украинские дроны и коптеры в техническом плане количественно и качественно опережают технику россиян. Косвенно это признает и Grey Zone. Украинская армия начала использовать сверхбыстрые (около 140 км/ч) гоночные FPV-дроны с прикрепленными снарядами и нагрузкой, способной вывести из строя бронетехнику, пишет Grey Zone, сетуя, что в России едва хватает операторов на обычные квадрокоптеры.

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