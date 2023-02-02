Украинская разведка раскрыла планы Путина на конец февраля 2.02.2023, 12:03

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Войскам РФ отдан приказ.

Российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины к концу февраля, до начала марта.

Об этом заявил представителя ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.

По его словам, есть признаки того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока Украины.

«Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей», - отметил разведчик.

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