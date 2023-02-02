Сюрприз для Путина: сразу две страны начали строительство нового газопровода 1 2.02.2023, 12:51

9,530

Удар по Кремлю нанесли бывшие «союзники».

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Болгария заявила о начале строительства газопровода в Сербию для уменьшения зависимости от газа агрессора.

Как сообщает Reuters, министр энергетики Болгарии Россен Христов заявил, что новый газопровод позволит поставлять газ не из РФ и повысит безопасность поставок в юго-восточную Европу.

Планируется, что 170-километровый газопровод, который будет пролегать от болгарского города Новый Искир до Ниша в Сербии, будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года.

Болгария планирует завершить строительство 62-километрового участка на своей территории до конца октября. Сербия, начавшая строительство газопровода на своей территории, планирует закончить работы к осени.

Новый трубопровод, частично финансируемый за счет помощи Европейского Союза, даст Сербии доступ к нероссийским поставкам с Южного газового коридора и терминалов СПГ в Греции и Турции.

Трубопровод, который позволит газу поступать по обоим направлениям, диверсифицирует маршруты, соединяющие Болгарию с европейской газовой сетью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».