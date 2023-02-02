«Где воины из Северной Кореи!?»: Соловьев устроил истерику в прямом эфире 10 2.02.2023, 13:09

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Российский пропагандист не смог сдержать эмоции из-за неудач на фронте.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев очень эмоционально выразил свое недовольство достижениями российской армии в «СВО».

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист призвал российские власти мобилизовать все возможности для того, чтобы «начать воевать» и создать антиимпериалистическую коалицию, в состав которой привлечь армии Северной Кореи, Ирана и Китая.

«Где воины из Северной Кореи!? Почему срочники не на фронте!? И почему там не введена смертная казнь!?», - чуть не кричал Соловьев в эфире своего пропагандистского шоу.

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