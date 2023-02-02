«Меня просто подкидывало от того невероятного бреда, который несли из телевизора чиновники» 1 2.02.2023, 13:27

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Непростая история переезда белоруса в Польшу.

Весной 2020 года Максим заканчивал 4 курс минского университета по специальности «инженер-строитель». События практически трехлетней давности очень повлияли на его мировоззрение и в принципе на дальнейшую жизнь. Из-за страха оказаться за решеткой и пойти в армию молодой человек был вынужден переехать из Беларуси в Польшу, пишет ex-press.by.

«Почему нельзя просто признать, что у тебя реально 3%»

Настоящее знакомство с так называемым «социально ориентированным государством» у молодого человека произошло во время пандемии. Мама парня работала в его родном городе медсестрой в инфекционной больнице и своими глазами видела, насколько ситуация плачевная.

— Меня просто подкидывало от того невероятного бреда, который несли из телевизора чиновники. Я общался с мамой каждый день и слышал от нее реальную правду о количестве больных, переполненных больницах, о том, что иногда только в одной их больнице могло умереть 5 человек за сутки, а не по всей стране, как рассказывала официальная статистика, — вспоминает Максим.

Вторым триггером, что в стране что-то не так, для парня, стала предвыборная кампания.

— Я был в шоке, что на улицах было так много желающих поставить подписи за вообще тогда еще неизвестных мне людей. В конце мая мы с несколькими одногруппниками шли из универа по направлению Комаровки и решили тоже оставить за кого-нибудь подпись. Мы стояли, нормально общались, у всех было хорошее настроение, как вдруг из какого-то буса выбежали люди и начали хватать тех, кто стоял в очереди. Для меня это было невероятно дико, — говорит парень.

— Огромное количество людей стали реально возмущаться. Почему так? Почему нельзя просто признать, что у тебя реально 3%? Это же настолько очевидно. Это понимали и не только мои ровесники, но и родственники, какие-то мамины подружки. Все всё видели. Меня тогда просто распирало от ненависти к режиму, я кипел от злости, — говорит Максим.

На акции протеста парень выходил и до выборов, и после. Однако, к счастью, его не задерживали.

— На самом деле мне везло почти каждый раз, всегда удавалось проскочить. Чего не скажешь о моем друге, которого задержали в сентябре на одном из маршей и впаяли трое суток, — рассказывает Максим.

На тот момент пока еще мыслей покидать страну у молодого человека не было, тем более что оставался еще один год до окончания университета, да и, по его словам, он «всю жизнь мечтал прожить в Беларуси и принести ей максимальную пользу».

«Хотел двинуть в Европу»

Но этому не суждено было случиться. Максим окончил университет, отработал полгода по распределению, а потом началась война в Украине:

— После выпуска из университета меня чудом не забрали в армию — одно из обследований, которое мне требовалось, назначили слишком поздно и призыв к тому моменту, слава богу, завершился. Поэтому я и проскочил в это окошко между осенью и весной. Когда началась война, стало просто очевидно, что нужно уезжать. Многие мои знакомые уехали сразу же: в основном, в Турцию или Грузию. Я же хотел двинуть в Европу.

В европейском направлении белорусам доступнее всего Польша и Литва. Максим решил открыть себе национальную польскую рабочую визу.

— Сделать визу было большой проблемой и, к слову, недешевой. Всего я потратил где-то 2 месяца и около 1200 белорусский рублей, чтобы завершить все процедуры. В середине апреля я получил визу и почти сразу же уехал, — рассказывает Максим.

По словам парня, наиболее тяжело ему было прощаться со своими бабушкой и дедушкой.

— Я понимаю, что родители ко мне приехать могут, друзья тоже, а вот бабушка с дедушкой — нет, им почти по 80 лет и на далекие путешествия они просто не способны по состоянию здоровья. Когда зашел к ним перед своим отъездом, подумал о том, что скорее всего, это наша последняя встреча, — говорит Максим.

«Для жизни есть не только то, что нужно, но и то, что позволяет жить с комфортом»

Привыкать к польским реалиям Максиму долго не пришлось, с его слов, на адаптацию ушла буквально неделя. Главной проблемой поначалу стал язык. Максим говорит, что сначала кроме «белого шума» вообще ничего не слышал.

— Для переезда я выбрал небольшой городок в часе езды от Лодзи. Работаю на складе, зарабатываю примерно 800 долларов. Первые недели три жил в хостеле, а потом перебрался в съемную комнату, плачу за нее около 250 долларов с коммуналкой, — говорит парень.

Первое время парню было очень одиноко, сильно скучал по дому. Но спустя пару месяцев благодаря коллегам по работе и соседям по квартире ситуация изменилась.

— Повсюду меня окружают ребята из Украины. Что на работе, что дома, абсолютно легко нахожу с ними общий язык. Обычные пацаны, такие же, как и я. Со многими из них я отдыхаю, собираюсь на посиделки в баре. Однажды ездил с одним из них в Варшаву на концерт. Короче, скучать мне не приходится, — говорит Максим.

По его словам, Польша — очень красивая зеленая страна с прекрасной архитектурой и инфраструктурой.

— Здесь много всяких забавных «плюшек», например, вплатомат, при помощи которого можно закинуть наличку на карту или блик-код — это же вообще какое-то супергениальное изобретение! На самом деле для жизни есть не только то, что нужно, но и то, что позволяет жить с комфортом! Хотя, неработающие магазины по воскресеньям — это, конечно, отсутствие комфорта, но в целом, к этому я привык, — рассказывает он.

Возвращаться в Беларусь, «пока в стране правит Лукашенко», Максим не планирует, но в будущем, по его словам, обязательно сделает это:

— Сейчас речи об этом не идет, на данный момент нужно думать, как легализоваться в Польше на более длительный срок. А Беларусь в моих мыслях сейчас находится в каком-то тумане. Но я верю, что скоро придет время, когда этот туман развеется, и все мы вернемся домой.

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