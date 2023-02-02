Символизм поверх разума Телеграм-канал Cynic

2.02.2023, 13:26

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фото: reuters

Результат нового наступления РФ уже предрешен.

Путин готовит новую попытку наступления, обращение к Федеральному Собранию, а также череду шагов по мобилизации в 20-ых числах февраля. Говорят, что Кремль намеренно тормозит деятельность властного аппарата, чтобы «пробудить» систему к «символической дате».

При этом промежуток 22-24 февраля опять подстраивается под довольно странные «аналитические» записки, в которых присутствует упоминание экстрасенсов, старцев и гадалок.

При этом военные вполне понимают, что пауза в месяц является «роскошью» для РФ. За это время основная часть техники, направленной против планируемого Кремлем наступления, как раз доедет в Украину, а в исходных материалах шансом на успех российского «наскока» как раз называлась неожиданность, сопряженная с отсутствием техники, необходимой для комплексного отражения массированного наступления.

Если говорить проще, то сами российские военные называли авантюру с очередным наступлением гиблой идеей, однако у нее мог быть успех, если бы Россия действовала максимально быстро, стараясь взять «наскоком и нахрапом», наплевав на тактику, потери и все объективные показатели, учитывая лишь предполагаемую неподготовленность Украины к очередному витку «фронтов со всех сторон».

Другим вариантом была тщательная и длительная подготовка к наступлению во время криостаза фронта, реализуемого за счет наемников, зэков, мобилизованных и т.д.

В таком случае РФ попадала во «временные сети», позволяя Украине получить достаточно вооружения для сопротивления очередной попытке наступления, однако длительная подготовка давала и России время накопить ресурсы, которые теоретически могли бы помочь для частичного прорыва нескольких фронтов.

Но Кремль из двух этих несовершенных опций создал третью - самую идиотскую, - которая убила все положительные стороны каждого из прежних вариантов в отдельности.

Россия не провела экстренного наскока при замороженном фронте и относительном паритете сил. Но Россия и не начала нормальную подготовку к наступлению, все скинув на «символизм двоек» и вести всяких шарлатанов. Так, Россия предоставила Западу достаточно времени, чтобы вооружить Украину под новое наступление Москвы, при этом не имея возможности перевооружить и в принципе снабдить свои войска необходимым вооружением для того самого «хаотического наступления на нескольких фронтах».

Сегодня впервые услышал о том, что Россия «всегда выбирает неожиданное направление атаки», поэтому есть вероятность, что идея «массовости» будет заменена под «одно неожиданное направление». Хочется отметить, что неожиданно у Кремля не получается ничего: начиная с марта Россия ведет себя максимально предсказуемо, выбирая из всех возможных методов ведения войны наименее адекватные.

«Неожиданный» успех показывал в этой войне только Залужный, который месяцами создавал информационный фон таким образом, что россияне перетаскивали войска между фронтами, в результате чего кремлевские «многоходовочки» в момент Х оказались уязвимы к резкому проникающему удару «между глаз».

Вообще подобная постановка вопроса «наступаем по всем фронтам или неожиданно на одном» - это признак хаоса. Это 2 противоположные модели военного воздействия, и они требуют совершенно разной тактики.

Безусловно, если ничего не готовить до 20-х чисел февраля, потому что «так сказали звезды», то и переделывать ничего не придется, однако результат нового наступления РФ похоже предрешен как объективным военным потенциалом нынешних российских группировок, так и субъективным конспирологическим душком кремлевских слуг.

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