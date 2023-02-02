Украинские бойцы уничтожили пулеметный расчет и обратили россиян в бегство под Бахмутом 2.02.2023, 14:02

Пограничники отбили несколько штурмов врага.

Российские военные пытались атаковать позиции пограничников у Бахмута. На одну из атак они двинулись под прикрытием БМП, но им это не помогло.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Из гранатомета наши бойцы обстреляли боевую машину и поразили несколько воинов страны-агрессора, которые скрывались за броней», - говорится в сообщении.

Кроме того, другой рубеж обороны враг попытался прорвать штурмовиками.

«Пограничники-минометчики уничтожили пулеметный расчет, несколько стрелков кафиров, а в остальных захватчиков охранники границы попали из стрелкового оружия и гранатометов. Противник отступил с потерями», - добавляют в ГПСУ.

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