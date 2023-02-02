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155-я бригада РФ отказалась штурмовать Угледар: в бой бросают «детище» Шойгу

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  • 2.02.2023, 14:17
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155-я бригада РФ отказалась штурмовать Угледар: в бой бросают «детище» Шойгу
фото: RFL/RL

ВСУ отбросили противника, нанеся ему существенные потери.

Бои за Угледар могут быть затяжными и кровавыми: после предыдущих неудачных попыток штурма РФ меняет стратегию. Морскую пехоту, вероятно, усилят подразделениями наемников из ЧВК «Патриот» – детища Сергея Шойгу, стремящегося устроить здесь «свой Соледар». Это также свидетельствует о стратегическом значении города для российских командующих.

Угледар устоял – предварительные атаки россиян (в основном, силами 40-й и 155-й бригад морской пехоты вс РФ при поддержке 76-й десантно-штурмовой дивизии) провалились. Противник понес существенные потери как живой силы, так и техники. По данным оперативного обновления проекта DeepState по состоянию на начало суток 2 февраля, изменений линии фронта нет. Враг снова обстрелял Водяное и продолжает давление на Угледар. Ситуация в Авдеевке, Марьинке и Угледаре – сложная, но контролируемая.

Впрочем, российское командование, очевидно, не собирается отказываться от идеи дальнейшего наступления на Угледар и стягивает новые резервы, меняя тактику. Ситуацию на месте по состоянию на 2 февраля доложил OSINT-исследователь и военнослужащий ВСУ, работающий в Твиттере под псевдонимом Tatarigami_UA.

«Несколько дней назад я писал, что враг принял несколько интересных решений. После первых двух дней наступления на Угледар командованию РФ стало понятно, что их план быстрого и внезапного штурма провалился. Сначала я думал, что они смирятся с неудачей и сосредоточатся на удержании своих достижений вместо того, чтобы развивать атаку. Особенно, когда часть подразделений 155-й бригады, а также резервы отказались штурмовать район «дачи». Однако они бешено начали перебрасывать подразделения из других районов», – комментирует военный.

Оккупанты увеличивают на этом направлении присутствие войск и техники.

По его мнению, вражеские генералы действуют как азартный игрок, пытающийся вернуть потерянные ставки, занимая еще больше денег у друзей и семьи: из-за этого битва за Угледар, скорее всего, будет гораздо более долгой и кровавой, чем предполагалось ранее.

Детали расклада сил также проанализировал военно-политический обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«По сравнению с прошлогодним штурмом Угледара российские оккупанты накопили на этот раз больший ресурс, состоящий из 6 БТГр. Но, как известно, «тихоокеанская селедка» снова протухла. Однако командование оккупационной армии намерено завести боевые резервы составом до трех батальонов и, обратите внимание, подразделение ЧВК «Патриот» – частной военной кампании, созданной под патронатом лично Сергея Шойгу», – отмечает аналитик.

По его словам, ЧВК «Патриот» создавалась в РФ как попытка составить конкуренцию «вагнеровцам» Пригожина. В бой их вводят при поддержке 37-й и 36-й МСБр ВС РФ.

«Похоже, Угледар лично для Сергея Шойгу имеет принципиальное стратегическое значение. Приблизительно такое же, как для Пригожина – Соледар, который в итоге стал концом самого же Пригожина. Вот только в отличие от «повара», тувинец имеет возможность маневра», – подчеркивает Коваленко.

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