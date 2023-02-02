Белорусские добровольцы показали, как почтили память Кастуся Калиновского 1 2.02.2023, 14:38

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Сегодня — 185 лет белорусскому национальному герою.

2 февраля 1838 года родился белорусский национальный герой Кастусь Калиновский. Белорусские добровольцы, чей полк носит имя руководителя освободительного восстания, почтили его память.

«Прошли те времена, когда мужицкая рука способна только для сохи! 185 лет Кастусю Калиновскому! Герою Беларуси! 160 лет назад он написал, что мы — белорусы. Мы не поляки и не русские. Мы не только для косы. Не только для печали. Не только для горя...

Мы знаем науки. У нас есть стремление к демократии. У нас есть наш язык. Наша культура. У нас есть наша нация. Мы — Белорусы. Мы — айтишники. Мы — писатели. Мы — нобелевские лауреаты. Мы — художники. Мы — певцы. Мы — олимпийские чемпионы. Мы — воины...

Мы уже достигли того, о чем Кастусь Калиновский мог только мечтать. И мы добьемся того, о чем мечтаем сейчас. Мы добьемся свободной, независимой, демократической Беларуси! Мы добьемся счастливой Беларуси! Полк твоего имени поздравляет тебя!» — сообщает пресс-служба полка Кастуся Калиновского.

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