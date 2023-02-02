Уличные бои в Бахмуте: ВСУ оттесняют оккупантов от трасс 2.02.2023, 14:48

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Опубликовано видео сражения в руинах здания.

Ситуация в Бахмуте в Донецкой области сложная: бои ведутся за дома на окраинах, бойцы ВСУ держат выходы к ключевым логистическим путям.

Уличные бои идут в городской застройке, что затрудняет разведку и работу беспилотников. Однако украинские защитники города-крепости продолжают удерживать выходы к ключевым трассам, не подпуская противника к ним.

Текущую ситуацию в городе по состоянию на утро 2 февраля доложил боец одной из воюющих на востоке Украины бригад ВСУ в канале «Бахмутский демон». Это сообщение также распространил нардеп, председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

«В Бахмуте продолжаются городские бои. Трудно работать стало дронщикам и разведке, потому что на окраинах обнаруживать пехоту россиян легче, чем уже непосредственно в городской зоне. Бои начались за дома в окрестностях, к уличным боям готовились, поэтому все идет по плану. Избежать уличных боев было невозможно. Главное, что к трассам их так и не пускаем. Много работы здесь будет», – говорится в сообщении.

В сети также обнародовали кадры одного из городских боев в частном секторе Бахмута: показана искусная работа пулеметчика ВСУ с позиции в руинах одного из домов.

По оперативным данным мониторинговой инициативы DeepState, на этом направлении давление врага на Красную Гору не утихает, как и на частный сектор Бахмута. В последнем есть незначительное продвижение противника. В целом, сейчас это – самый тяжелый участок фронта.

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