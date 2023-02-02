Командиров российской армии в Украине поразили психические расстройства 6 2.02.2023, 15:11

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В Минобороны РФ бьют тревогу.

Минобороны РФ разрабатывает программу психологической помощи участникам войны в Украине. Ведомство образовало рабочую группу для создания специальной программы, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к рабочей группе и Минобороны.

На первом этапе психологическую помощь планируют оказывать офицерам боевых действий. На предварительном заседании обсуждали проработку программы профилактики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у старшего офицерского состава, рассказал собеседник издания.

ПТСР — это тяжелое психическое расстройство, развивающееся у людей, переживших шокирующее, опасное событие. Лечением ПТСР занимаются психиатры или психотерапевты.

По другого словам собеседника, к лечению ПТСР у военных будут привлекать военных психологов, в том числе курсантов старших курсов. Они будут заканчивать обучение в вузах досрочно и направляться в зону боевых действий. Программу могу позже расширить на младших офицеров.

Сейчас специалисты рабочей группы изучают опыт психологических программ для участников боевых действий США во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и других военных конфликтах, сказал один из собеседников. По его словам, планируется, что старшие офицеры, участвовавшие в войне, будут регулярно проходить недельную терапию в глубоком тылу раз в 2-3 месяца. После этого их вновь отправят на войну. Комиссовать офицеров с ПТСР не планируется.

Страдающие ПТСР офицеры могут давать подчиненным задачи, не отвечающие объективной обстановке и необходимости, объяснил изданию необходимость программы близкий к Минобороны собеседник. Это может привести к негативным последствиям, добавил он.

Предварительное прошло заседание рабочей группы прошло 30 января. Следующее состоится в в военном ведомстве через неделю, сообщили собеседники «Ведомостей». К нему должны быть подготовлены методологические материалы для составления программ работы со старшим командным составом, страдающим ПТСР.

После предварительного заседания, 31 января, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать в Москве центр психологической помощи участникам войны в Украине и членов их семей, писал ТАСС. Он направил письмо с предложением вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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