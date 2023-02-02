В Минске уже месяц судят Нобелевского лауреата 2.02.2023, 15:55

По делу «Вясны» закончили «изучать» 284 тома.

В суде Ленинского района Минска уже месяц идет рассмотрение уголовного дела против председателя правозащитного центра «Вясна» и Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, его заместителя и вице-президента FIDH Валентина Стефановича, координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимира Лабковича и правозащитника Дмитрия Соловьева (заочно). Стадия оглашения письменных материалов по делу «Вясны» завершена — озвучены все 284 тома.

Большинство материалов уголовного дела по делу «Вясны» составляют данные о правозащитной деятельности организации, размещенные в открытом доступе на сайте spring96.org, в соцсетях «Вясны» и независимых медиа. На одном из судебных заседаний Валентин Стефанович подчеркивал, что правозащитная деятельность — это публичная деятельность.

В частности, помимо данных о работе минского офиса, в материалах дела имеются подробные данные о деятельности региональных отделений: гомельского, брестского и могилевского.

«Оперативная разработка» брестского правозащитника с 2020 года

Из материалов дела стало известно, что сотрудники ГУБОПиКа приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий в отношении правозащитников еще в сентябре 2020 года. Тогда силовики начали прослушивать телефон руководителя брестского отделения — Владимира Величкина: на суде было озвучено содержание этих разговоров. Также ГУБОПиК установил наблюдение за брестским правозащитником, а в офисе — видеокамеру. На процессе государственный обвинитель описывает видео из офиса и оглашает содержание разговоров оттуда же.

На процессе был озвучен запрос Следственного комитета от 1 октября 2021 года в Брестскую областную коллегию о заключении договоров с адвокатами на оказание юридической помощи по 146 уголовным и административным делам с 1 января 2018 года по дату запроса. Подчеркнем, что по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса правозащитникам вменяется в вину период с мая 2020 года по 14 июля 2021 года, но в материалах дела имеется множество документов, которые не относятся к инкриминируемому периоду.

Прослушка гомельского правозащитника в СИЗО

На суде стало известно, что сотрудники ГУБОПиКа прослушивали на свидании с женой в комнате краткосрочных свиданий в гомельском СИЗО № 3 политзаключенного Леонида Судаленко. Это произошло два месяца спустя после задержания правозащитника. Во время свидания Леонид интересовался у жены, был ли кто-нибудь задержан после массовых обысков у представителей гражданского общества 16 февраля 2021 года, на что она ответила, что только Дмитрий Соловьев (которого теперь судят заочно) и Андрей Комлик-Яматин.

Также супруга рассказала Леониду, что ей звонил Алесь Беляцкий и предлагал свою помощь. Прокурор акцентирует внимание на том, что Леонид просил жену собирать чеки на адвоката, лекарства, витамины, которые она приобретает ему.

В материалах дела содержится множество протоколов осмотра гомельского сайта «Вясны», а также профиль политзаключенного Леонида Судаленко на сайте prisoners.spring96.org — на заседании прокурор зачитал его. Также стала известно, что следствие наблюдало за публикациями на сайте «Вясны» о задержании Леонида Судаленко и даже зафиксировало, когда эта новость была главной на сайте.

У лауреата Нобелевской премии мира есть выговор в СИЗО

Также на суде стало известно, что на профилактических учетах в СИЗО Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович не состоят. Председатель «Вясны» имеет одно взыскание в виде выговора.

Политзаключенные «вясновцы» сейчас нуждаются в солидарности. Поддержите их письмами, посылками и денежными переводами: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Александру Викторовичу Беляцкому, Валентину Константиновичу Стефановичу, Владимиру Николаевичу Лабковичу.

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