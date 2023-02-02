Война была неизбежна? 3 Ксения Кириллова

2.02.2023, 17:51

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Ксения Кириллова

Маргинальные идеи секты конспирологов сформировали новый российский мейнстрим.

Один из главных тезисов российской пропаганды на протяжении всех месяцев со дня полномасштабного вторжения заключается в том, что война в Украине в любом случае была неизбежна. Нельзя не признать, что в каком-то смысле это утверждение верно, с той лишь разницей, что предопределенность войны была продиктована процессами, происходящими в самой России, а не за ее пределами. Проще говоря, вся внутренняя логика развития путинской России вела к тому, что эта страна рано или поздно начала бы захватническую войну, пишет СЕРА.

Действительно, помимо необходимости поднять падающий рейтинг Путина, огромную роль в развязывании войны сыграла искаженная картина мира, царящая в Кремле. Чекистский менталитет и диктаторские замашки Путина привели к тому, что выстроенная в государстве система получения и анализа информации деградировала вместе с ним. Эта деградация началась еще до 2014 года, и ее результаты легли в основу решения Путина об аннексии Крыма и начале «гибридной» войны на украинском Донбассе.

В первую очередь речь идет о ставке Москвы на откровенно маргинальные, криминальные и попросту неадекватные фигуры в качестве опоры своего влияния за рубежом. Речь идет не только о поддержке непопулярных лидеров вроде бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича, но и об определенных общественных движениях, которые не столько повышали привлекательность России в глазах местного населения, сколько дискредитировали ее.

К примеру, в той же Украине Кремль делал ставку на так называемые казачьи организации, по словам крымских татар, вобравшие в себя бывших бандитов из 90-х, а также потомков вертухаев, чекистов и партийных бонз. Как отмечают местные жители, в Крыму данные формирования были причастны к убийствам и похищениям людей, что, разумеется, не прибавляло им авторитета среди населения полуострова.

Следующим излюбленным инструментом российской «мягкой силы» была ставка на православные круги, притом те из них, которые на тот момент считались маргинальными даже в церковной среде внутри России. Важно отметить, что в 2000-х годах религиозный радикализм не поощрялся даже в РПЦ. Конечно, в ней всегда присутствовали группы антизападных конспирологов, прославляющих Сталина, ненавидящих любой прогресс и мечтающих о восстановлении империи. Однако эти группы до определенного времени не определяли собой церковный мейнстрим, и лишь затем, как отмечают богословы, начали набирать популярность.

Однако еще до того, как новые тренды утвердились внутри РПЦ, Кремль уже делал ставку на радикальные партии и группы за рубежом. В Сербии, к примеру, это была неофашистская Сербская радикальная партия, а затем – выросшая из нее партия «Заветники». В Украине самыми пророссийскими принято было считать православные братства и организацию «Народный собор», в то время только начавшую набирать силу внутри РПЦ. В декабре 2013 года председатель этой организации Игорь Друзь устроил в Киеве крестный ход против «евросодомии», как он окрестил желание украинцев заключить ассоциацию с ЕС.

Не стоит лишний раз пояснять, что подобные мракобесные акции только еще больше отталкивали от России подавляющее большинство украинцев. При этом сам Друзь в своем интервью за 2015 год не скрывает: его взгляды казались неадекватными даже руководству Украинской православной церкви Московского патриархата. «Революционным вирусом была заражена значительная часть епископата Украинской Православной Церкви Московского патриархата… Все ключевые посты в Церкви… были захвачены врагами Русского мира», – сетовал Друзь.

Хуже всего было то, что люди, подобные Игорю Друзю, стали использоваться кремлевскими аналитиками и разведкой не только как «агенты влияния», но и в качестве источника информации о происходящем в их стране. Вполне возможно, что их неадекватные донесения также легли в основу пропагандистских мифов 2014 года о том, что «украинские нацисты по приказу США и Евросодома уничтожат русскоязычное население Донбасса».

Еще одним мифом стала информация о том, что население Донбасса якобы «готово с оружием в руках противостоять киевскому режиму», и в Украине неизбежна полномасштабная гражданская война. На самом деле, подобные взгляды разделяла только крайне узкая прослойка заидеологизированных маргиналов. Если Друзь признается, что вначале «мало кто понимал в России из официальных властей, что происходит», то есть что его фантазии не слишком хотели слушать даже в Москве, то затем ситуация серьезно изменилась. Вчерашние маргиналы вышли в мейнстрим не только за рубежом, но и в российском экспертном сообществе. На основе их причудливых теорий стали определяться внешняя политика, строиться система национальной обороны и развязываться войны.

Завсегдатай российских пропагандистских ТВ-шоу, бывший ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Александр Сытин в начале 2015 года был уволен из РИСИ, после чего разразился громкими разоблачениями в адрес бывшего работодателя. По его словам, тогдашний руководитель Института, бывший генерал СВР Леонид Решетников фанатично увлекся религиозно-белогвардейскими идеями, и под его руководством в РИСИ стало доминировать отношение к Украине как к искусственно созданному failed state.

«Эта позиция сочеталась с крайним, весьма эмоциональным антизападничеством. Его основу составил тезис о том, что у европейской и русской цивилизаций противоположные исторические миссии: европейская ставит в центр своей системы ценностей человека, а русская – Бога», – вспоминает Сытин. По его словам, именно эти люди пролоббировали решение об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе в 2014 году.

Информация Сытина полностью подтверждается на сайте самого РИСИ за 2013–2014 годы. В частности, в разгар Евромайдана в феврале 2014 года на сайте Института появилось интервью с маргинальным финским «политологом» Йоханом Бекманом, известным своим сотрудничеством с радикальным ультра-православным порталом «Русская народная линия». В интервью РИСИ Бекман заявляет, что Евромайдан «финансируется западными спецслужбами» и представляет собой «фашистскую оккупацию улиц и зданий».

Еще раньше, в конце декабря 2013 года Институт опубликовал мнение «специалиста по Украине» Эдуарда Попова, утверждавшего, что Майдан приведет к расколу Украины, а «лидеры новой Оранжевой революции являются контрагентами Запада». Эти примеры многое говорят о качестве кремлевской «аналитики». К слову, РИСИ находится в прямом подчинении Администрации президента, а раньше находился в ведении Службы внешней разведки.

Таким образом, с 2014 года уже можно было говорить о том, что секта радикалов-конспирологов не только выполняла пропагандистские функции, но и оказывала существенное влияние на политику государства. Маргинальные в прошлом идеи стали распространяться не только в РИСИ. Фактически, они сформировали новый российский мейнстрим.

К примеру, в 2018 году на близком к Минобороны России сайте «Военное обозрение» в разделе «аналитика» появилась статья, заявляющая, что «уже идет открытая подготовка интервенции НАТО и США в Россию». По мнению автора, это делается правящей миром глобальной сатанинской «элитой-мафией» «с целью получить полный контроль над планетой и человечеством». Подобная мысль не раз повторялась и в других статьях сайта.

Исходя из всего этого, становится понятным, что под влиянием подобных настроений Кремль просто не мог в конце концов не развязать полномасштабную агрессивную войну. При этом немногие оставшиеся эксперты-интеллектуалы, вроде членов Дискуссионного клуба «Валдай», не только не попытались противостоять их влиянию, но и занялись идеологическим обслуживанием вторжения.

При этом даже прокремлевские эксперты предсказывают дальнейшую архаизацию России, отмечая, что на фоне деградации экономики следует ожидать деэмансипации тех или иных социальных групп. Интересно, что в этой связи аналитики открыто сравнивают руководство страны с «Талибаном». Однако самым серьезным последствием данной тенденции является невозможность ведения конструктивных переговоров с Кремлем, живущим, как уже неоднократно отмечалось, в собственной иллюзорной реальности.

Ксения Кириллова, «Крым.Реалии»

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