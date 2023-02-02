Германия и Нидерланды договорились создать единую армию 2.02.2023, 19:04

Страны готовят полное объединение своих сухопутных сил.

Германия и Нидерланды готовят полное объединение своих сухопутных сил в результате слияния армий, сообщил пресс-секретарь Королевской армии Нидерландов майор Марк ван де Бек, передает Вloomberg.

По его словам, сухопутные войска страны имеют три боевые бригады, и две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы. Объединение последней оставшейся бригады численностью 3000 солдат «может произойти уже в апреле». Интеграция не затронет только элитное подразделение армии Нидерландов Korps Commandotroepen.

Совместная группировка будет насчитывать 50 тысяч человек, в том числе 8 тысяч из Нидерландов. Страны планируют заняться унификацией военных уставов и совместными закупками вооружения.

Интеграция вооруженных сил Германии и Нидерландов началась после окончания холодной войны, когда государства начали сокращать расходы на оборону. Первый немецко-голландский корпус был создан в 1993 году на базе 1-го корпуса бундесвера. Его штаб находится в немецком Мюнстере. Сейчас корпус входит в состав Сил быстрого реагирования НАТО. Еще две голландские бригады были интегрированы в состав немецких вооруженных сил в 2014 и 2015 годах.

Германия и Нидерланды фактически используют одну и ту же технику. Основным боевым танком обеих стран является немецкий Leopard 2, а основным бронетранспортером Нидерландов — машина Boxer совместной разработки немецких Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall AG и голландской Stork.

Накануне стало известно, что Германия планирует потратить 17 млрд евро на усиление противоракетной обороны. Власти собираются создать многоступенчатый щит из разных систем ПВО местного, а также американского и израильского производства (IRIS-T, Arrow 3 и Patriot). Это позволит защитить не только Германию, но и территории соседних стран.

Ранее новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его целью является создание самой сильной и оснащенной армии в Евросоюзе.

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