FT: Украинские военные начнут обучение на Leopard на следующей неделе 2.02.2023, 20:36

Для обучения защитников Украины уже «все готово».

Украинские военнослужащие начнут обучение на танках Leopard 2 на следующей неделе в рамках учебной миссии, финансируемой Евросоюзом. Об этом сообщает Financial Times в четверг, 2 февраля, со ссылкой на два осведомленных источников.

По словам собеседников FT, для обучения защитников Украины уже «все готово». Окончательные детали плана обучения согласовали во время встречи представителей западных оборонных ведомств в Германии в среду, 1 февраля. Ожидается, что обучение продлится около шести недель.

Один из источников FT рассказал, что сотни украинских военных уже вылетели в места, где будет проходить обучение, в Германии и Польше.

Официальные лица также рассказали изданию о трудностях с доставкой бронетехники на фронт: «Если вы хотите привезти их вовремя, до апреля, вы можете себе представить, сколько нужно поездов, вагонов, чтобы их туда доставить… Это только транспортные средства. [Есть] также запчасти, боеприпасы — и время ограничено».

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