В Гомеле столкнулись четыре автомобиля
- 2.02.2023, 21:15
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Фотофакт.
Днем 2 февраля в Гомеле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 транспортных средств, сообщили в ГАИ.
По предварительной информации, водитель Chrysler ехал по улице Полесской со стороны улицы Хмельницкого в направлении улицы Кирова в крайней правой полосе. При перестроении автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с VW Polo и УАЗ. От удара Chrysler вернулся в свою полосу, где врезался в попутный Volkswagen Multivan.
В результате ДТП никто не пострадал. Движение в районе аварии было затруднено.