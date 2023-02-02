В Гомеле столкнулись четыре автомобиля 2.02.2023, 21:15

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Фотофакт.

Днем 2 февраля в Гомеле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 транспортных средств, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, водитель Chrysler ехал по улице Полесской со стороны улицы Хмельницкого в направлении улицы Кирова в крайней правой полосе. При перестроении автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с VW Polo и УАЗ. От удара Chrysler вернулся в свою полосу, где врезался в попутный Volkswagen Multivan.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение в районе аварии было затруднено.

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