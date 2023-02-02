В Мариуполе произошла серия взрывов в местах дислокации российских войск

В Мариуполе произошла серия взрывов в местах дислокации российских войск1
- 2.02.2023, 21:39
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В районе взрывов помимо армии РФ также находится офис «Единой России».
В Мариуполе в четверг, 2 февраля, в районе ТРЦ «ПортСити» и 23-го микрорайона, где располагаются базы российских войск, произошла серия взрывов.
Соответствующую информацию озвучили в Мариупольском горсовете.
«Бавовна» в Мариуполе... Именно там, где у оккупантов были места их базирования», - сказано в сообщении.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко уточняет, что в районе упомянутого ТРЦ располагаются не только базы россиян и их системы противовоздушной обороны, но и офис партии «Единая Россия».
«Весь город содрогнулся от серии взрывов», - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, советник мэра рассказал о взрывах в районе завода Ильича возле больницы №1. По его словам, с мая россияне обустраивали там казармы и склады.
«В Мариуполе был слышен взрыв. Поднимается дым над одним из торговых центров», - сообщают, в свою очередь, в соцсетях.