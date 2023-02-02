В Мариуполе произошла серия взрывов в местах дислокации российских войск 1 2.02.2023, 21:39

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В районе взрывов помимо армии РФ также находится офис «Единой России».

В Мариуполе в четверг, 2 февраля, в районе ТРЦ «ПортСити» и 23-го микрорайона, где располагаются базы российских войск, произошла серия взрывов.

Соответствующую информацию озвучили в Мариупольском горсовете.

«Бавовна» в Мариуполе... Именно там, где у оккупантов были места их базирования», - сказано в сообщении.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко уточняет, что в районе упомянутого ТРЦ располагаются не только базы россиян и их системы противовоздушной обороны, но и офис партии «Единая Россия».

«Весь город содрогнулся от серии взрывов», - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, советник мэра рассказал о взрывах в районе завода Ильича возле больницы №1. По его словам, с мая россияне обустраивали там казармы и склады.

«В Мариуполе был слышен взрыв. Поднимается дым над одним из торговых центров», - сообщают, в свою очередь, в соцсетях.

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