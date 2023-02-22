«Реал» забил пять мячей «Ливерпулю», добившись исторической победы 22.02.2023, 9:48

2,816

Фото: Reuters

Ранее этого не удавалось сделать ни одной команде.

Мадридский «Реал» на выезде одолел «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 5:2. Гости пропустили дважды в дебюте, однако смогли переломить ход поединка. Дублями у «сливочных» отметились форварды Винисиус Жуниор и Карим Бензема, сообщает pressball.by.

В первом тайме грубые ошибки допустили голкиперы обеих команд: сначала Тибо Куртуа подвел мадридцев, а после Алиссон подарил гол «Реалу».

Ранее ни одной команде не удавалось забить пять мячей «красным» на «Энфилде» в еврокубковой встрече, ответная состоится 15 марта.

ЛИВЕРПУЛЬ — РЕАЛ — 2:5

ЛИВЕРПУЛЬ. «Энфилд».

Судья — Ковач (Румыния).

ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон — Александр-Арнольд, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Робертсон, Байчетич (Эллиотт, 85), Хендерсон (к) (Милнер, 73), Фабиньо, Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Диогу Жота, 64).

РЕАЛ: Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба (Начо, 27), Модрич (Кроос, 87), Вальверде, Камавинга, Бензема (к) (Асенсио, 87), Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 81).

ГОЛЫ: 1:0 — Нуньес (4). 2:0 — Салах (14). 2:1 — Винисиус Жуниор (21). 2:2 — Винисиус Жуниор (36). 2:3 — Милитао (47). 2:4 — Бензема (55). 2:5 — Бензема (67).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Винисиус Жуниор (60), Эллиотт (93+).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».