Стало известно, какое медобследование сделали обязательным для всех белорусов 21 22.02.2023, 13:47

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Нужно будет заполнить анкету.

Стало известно о новом порядке прохождения диспансеризации в Беларуси. С 1 января 2023 года она обязательна и проводится в поликлиниках по месту жительства. Вне зависимости, есть у вас заболевание или нет, проходить ее должны все белорусы от 18 до 39 лет, а после 40 лет - раз в год, рассказала главный врач 32-ой городской клинической поликлиники Минска Ирина Свороб.

Диспансеризация включает в себя анкетирование, которое можно пройти письменно или в электронном виде на сайте своей поликлиники. Ваш лечащий доктор по его результатам оценит, состоите ли вы в группе риска по определенным заболеваниям. И если ваши ответы вызывают беспокойство, будут назначены лабораторные исследования.

Это прежде всего измерение роста, веса, измерение окружности талии, уровня артериального давления, флюорографическое обследование, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, анализ крови на холестерин, рассказала Ирина Свороб.

Для женщин 50-69 лет очень важно проходить обследование маммолога раз в два года. А для мужчин 45-65 лет - определение простатспецифического антигена (ПСА), оно будет назначаться раз в два года.

Если необходимо, пациента будут направлять на дополнительные исследования - такие как КТ, МРТ, колоноскопия.

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