Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в аварии под Смолевичами 23.02.2023, 12:45

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Врачи продолжают бороться за их жизни.

О состоянии всех девяти пострадавших в аварии на автодороге Р69 вблизи города Смолевичи рассказал «Минск-Новости» главный внештатный хирург-трансплантолог Минздрава, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Олег Руммо.

«Все пациенты, пострадавшие в этой страшной аварии, находятся в ведущих лечебных учреждениях — областной клинической больнице, в нашем центре, БСМП и РНПЦ детской хирургии», — сказал Руммо.

По его словам, четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, у пяти пациентов — состояние тяжелое.

«Это трое пациентов с тяжелой сочетанной травмой, у которых преобладают травмы брюшной полости, и один пациент, у которого тяжелая черепно-мозговая травма», — описал Руммо состояние пострадавших, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.

Он также отметил, что постоянно проходят консилиумы с участием специалистов различного уровня.

Как писал сайт Charter97.org, 20 февраля на трассе под Смолевичами произошла крупнейшая авария в истории независимой Беларуси. В результате столкновения маршрутного такси с самосвалом погибли 11 человек, еще 9 человек пострадали

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