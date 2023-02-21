Крупнейшая авария в истории независимой Беларуси: что рассказали те, кто помогал спасать выживших 21.02.2023, 18:33

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Подробности страшного ДТП под Смолевичами от очевидцев.

Вчера днем на трассе под Смолевичами произошла крупнейшая авария в истории независимой Беларуси. В результате столкновения маршрутного такси с самосвалом погибли 11 человек, еще 9 человек пострадали, пишет onliner.by.

Авария

ДТП случилось на 9-м км автодороги Р69 (Смолевичи — Шацк). Было около 15:00 — светло. Произошло лобовое столкновение маршрутки, которая двигалась со стороны Смолевичей, и грузового автомобиля МАЗ.

Последствия

По информации Министерства здравоохранения, погибли 11 пассажиров маршрутки, из них двое подростков.

Девятерых пострадавших, в том числе 11-летнего ребенка и 17-летнего подростка, доставили в районную больницу. После стабилизации состояния пятерых пациентов перевезли в областную больницу, еще троих — в Центр сочетанной травмы БСМП, девочку — в РНПЦ детской хирургии.

Журналистам поступила противоречивая информация о состоянии водителя маршрутки.

Уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефону: (8 017) 389-50-02.

Что это была за маршрутка?

Исходя из официальных данных, в микроавтобусе находились около 20 человек. По предварительной информации, которую удалось выяснить, маршрутка ехала из Смолевичей в Минск, на Автозавод, по длинному маршруту по трассе Р69 — через Слободу, Пекалин, Драчково. Региональный рейс, который пользуется популярностью у местных жителей.

Один из читателей издания утверждает, что в тот день сломался школьный автобус, чем и объясняется то, что в маршрутке были дети. Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту нет.

Также пока нет информации о том, были ли в маршрутке ремни безопасности, использовали ли их пассажиры.

Сегодня министр внутренних дел Иван Кубраков при общении с журналистами сообщил: предварительно известно, что скоростной режим водителями не нарушался, пишет БЕЛТА.

— Еще работает следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаем все причины, которые способствовали данному ДТП. Сказать, кто виноват, кто прав, в данный момент не могу. Потому что будет проводиться очень большое количество экспертиз. Вопросов действительно много, — отметил министр. — Предварительно по тем документам, которые были изъяты на месте происшествия, могу сказать, что технический осмотр маршрутного такси был пройден своевременно. По крайней мере, по документам мы ничего такого не увидели.

Что за грузовик?

Читатели рассказали, что на трассе Р69 постоянно ездят самосвалы: недалеко от места ДТП находится поворот к карьеру.

МАЗ, который столкнулся с маршруткой, был гружен песком. Водитель грузовика жив.

Утро. Место ДТП

На следующий день после страшной аварии то самое место на трассе Р69 найти нетрудно. При подъезде со стороны Смолевичей вся правая обочина до самой кромки леса усыпана песком. Вчера допоздна здесь работали следователи, эксперты, сотрудники ГАИ. Поздно вечером тяжелая техника отсюда эвакуировала искореженный микроавтобус, затем увезли грузовик.

Рельеф этого места необычный, даром что дорога прямая, без поворотов. Но она идет будто волнами: вверх — вниз. И авария произошла недалеко от очередного гребня. Выходит, маршрутка, которая ехала со стороны Смолевичей, спустилась с очередного холмика и стала ехать в подъем. Если смотреть с обочины внизу этого подъема, то грузовики, которые движутся навстречу, в какой-то момент скрываются за гребнем холма: а затем появляются совсем рядом с тем местом, где случилась авария.

Журналисты попытались снять на видео, как выглядит этот подъезд из автомобиля. С этой стороны ехала маршрутка.

Навстречу микроавтобусу двигался самосвал с песком: он тоже ехал с горки, затем дорога забирает совсем немного вверх, к гребню, и снова вниз. С гребня хорошо видно дорогу впереди, а вот до него встречные машины тоже, как показалось, могут скрыться с глаз из-за рельефа.

И микроавтобус, и разбитый грузовик находились на правой стороне проезжей части (по ходу движения микроавтобуса), даже скорее в кювете. Однако пока никаких официальных подтверждений относительно того, что именно грузовик оказался на встречной, не было.

Остановилась машина, пожилой мужчина, оглядываясь по сторонам, подошел к обочине, усыпанной песком.

— Авария что ли была?

О произошедшем здесь вчера он не знал. Мужчина рассказал, что по этой дороге ездит часто, но серьезных аварий не припомнит.

— Ямы есть, оно конечно, столько грузовиков едут. Песок везут — карьер же.

Читатели много писали нам о состоянии асфальта на трассе Р69. Нужно отметить, что оно заметно хуже в районе развязки с трассой М1 (Брест — Минск — граница России). Какая дорога в том месте, где произошла авария, можно увидеть на фото.

Некоторые автомобили действительно проезжают ближе к середине полотна — водители берегут подвеску. Но касается это главным образом легковушек. Те самосвалы, которые мы увидели здесь сегодня, перед злополучным гребнем ехали строго в своей полосе, даже где-то прижимаясь вправо. Наверняка водители знают о том, что случилось. Никто не рискует.

Если водители маршрутного такси и самосвала регулярно ездили по этому маршруту, они знали трассу и ее особенности. Из-за чего кто-то оказался на встречной — пока можно строить лишь догадки, первая информация о ходе расследования наверняка появится позднее.

«Лиза, бери мужа и быстрее сюда, тут надо людей спасать»

Вчера журналистам удалось поговорить с Андреем, который был на месте ДТП одним из первых. Мужчина на своем автомобиле повез в больницу тяжело пострадавшего ребенка, он же позвал на помощь людей, которые по возможности оказывали помощь выжившим до приезда медиков.

— Андрей — мой отчим. Вчера он подвез меня в наше садовое товарищество, я осталась, а он почти сразу поехал назад, в город. Помню, что должна была открыть ему ворота и замешкалась на пару минут. Если бы не эта заминка, возможно, он был бы на месте ДТП именно в тот момент, когда все случилось, — рассказывает корреспонденту Onlíner девушка Елизавета.

Вместе с мужем они живут в доме в садовом товариществе «Зодиак-Ворот», отсюда до места ДТП всего несколько минут на машине.

— Я знала, что у Андрея разряжается телефон. И вдруг звонок от него, он кричал: «Лиза, бери мужа и быстрее сюда, тут надо людей спасать», — продолжает она. — Я понимала, что есть погибшие, что все серьезно, но толком ничего еще не знала, думала, может, отчим в аварию попал. Стала перезванивать — а все, телефон уже не отвечал.

Вместе с мужем Сергеем Елизавета бросилась на место аварии.

— Помню, хотела найти теплые пледы — мало ли, пригодятся, а муж сказал: «Нет времени, поехали».

«Они лежали просто на дороге»

Трасса была заставлена самосвалами, которые не могли проехать: дорога была перекрыта. На легковом Suzuki супруги смогли протиснуться к месту ДТП, за ними ехал дежурный из садового товарищества — Олег.

— Понимаете, там же вокруг никого, кроме нас. Вот наше товарищество, а следующий пункт — Слобода, и все. А авария произошла как раз между, — говорит Елизавета.

На месте аварии они увидели страшное зрелище. Самосвал и маршрутка находились на обочине слева, то есть на встречной стороне, по которой двигалась маршрутка. Рядом с микроавтобусом лежали люди.

— Их выбросило из маршрутки при ударе. Проехать было нельзя — они лежали просто на дороге, — говорит Сергей.

При этом на месте уже были сотрудники МЧС.

— Трое парней уже расставили конусы, помогали пострадавшим. Я спросила у них: что нам делать, чем помочь? Парень невысокий с голубыми глазами — такой молодец — сразу сориентировал нас, сказал, что если мы можем, то наименее пострадавших людей нужно везти в больницу, потому как для них каждая минута может быть на счету, — вспоминает Елизавета.

И люди стали помогать.

«Они пытались дотронуться друг до друга»

— Андрей, мой отчим, взял тяжелого пострадавшего — девочку. Так страшно было. Она такая мягкая была вся, он ее как тростиночку положил в машину и повез в больницу. Сережа забрал самую на вид уцелевшую женщину. Она была в сознании, но в сильном шоке — стонала.

— Перед нами на Geely увезли человека, за нами ехал Opel тоже с кем-то, — подтвердил Сергей. — Пострадавшие ничего не говорили, только стонали — такое у них состояние было.

Лиза сразу насчитала шестерых погибших на месте аварии. Спасатели помогали тем, кому это требовалось в первую очередь.

— Помню пострадавшую женщину: ее достали из маршрутки прямо с сиденьем. Так она и сидела там, на дороге, живая. У тех, кто в микроавтобусе ехал сзади, при столкновении зажало ноги. Мне запомнился один парень, я подошла к нему, хотела отправить с кем-то в больницу. «Пойдем, говорю, отвезем тебя». А он мне отвечает: «Я не могу» — у него, конечно, такое шоковое состояние было в тот момент. Спасатель мне сказал, что у парня ногу зажало, нужно высвободить, — говорит девушка.

Страшная картина, которая врезалась в память: мужчина и женщина, лежащие на месте страшной аварии.

— Понимаешь, они пытались дотронуться друг до друга. Я не знаю, были ли это конвульсии, мне кажется, эти люди были вместе. Женщина умерла, а его смогли спасти.

Елизавета добавила, что в момент, когда случилась трагедия, погода была хорошей, люди лежали на земле будто озаренные солнцем. Уже потом пойдет снег, будет заметать страшные следы.

«Мы делали что могли»

Еще одна женщина скончалась на глазах у Елизаветы.

— Мы не могли помочь самым тяжелым пострадавшим, мы же не специалисты. Но мы делали что могли, и, мне кажется, это надо было делать. Не нужно просто ждать помощи: 20 человек, понятно же, что приедет скорая, станет спасать кого сможет. У нас была возможность как-то помочь остальным — и мы пытались, — говорит девушка. — И это то, к чему я призываю: не впадать в ступор, не паниковать и лучше не ждать помощи, а спасаться самим и пытаться помочь тем, кому это необходимо.

Лиза стучала кулаком в окна машин, которые пробирались по обочине.

— Вы не представляете, какие у нас хорошие люди. Никто не задавал лишних вопросов, никто не отказывался помочь. Я говорила: «Заберете людей?» — «Да, заберем, что надо делать?» Помню, как одна женщина, боевая такая, быстро разложила сиденье в своей машине: кладите, говорит, и повезла человека в больницу.

Работник МЧС, по ее словам, сделал замечание водителям самосвалов, застывшим в ступоре в сторонке: «Мужики, чего постали? Помогайте!»

— И тут же прибежали шестеро крепких мужиков. МЧС, наши ребята, очень правильно работали, часть у них в Смолевичах, они все организовали, — продолжает собеседница.

Скорую тоже вызывали, и вскоре первая машина с медиками подоспела к месту аварии.

— Кто-то из водителей самосвалов, наверное, вызвал скорую. Когда я позвонила, меня попросили перезвонить снова с места ДТП, уточнить, как обстановка. Когда приехала первая машина, девочка-фельдшер позвонила своим на станцию, и ее звонок очень помог. В Смолевичах уже все были готовы, встречали наши машины, даже гордость берет за нашу районную больницу — очень слаженно все организовали, — говорит Елизавета.

— Да, к приемному покою освободили проезд, я подъехал, ко мне сразу подошли, посмотрели на пострадавшего, чтобы определить, нужно ли кресло или каталка, забрали женщину в больницу, — рассказывает Сергей.

Елизавета видела водителя маршрутки.

— Его так перекинуло через конструкции, перед машины же смяло от удара. Он стонал. Спасатели деблокировали его, а дальше я не знаю — там все тяжело было, — говорит она.

Трактор. Версия

— На самом деле непонятно, как такое могло случиться. Дорога сейчас разбита: очень много ездит тяжелой техники, самосвалы постоянно возят песок — здесь рядом поворот на карьер. Поэтому водители часто едут чуть к середине дороги, но аккуратненько, когда можно. Потому что по краям ямы: либо подвеску оставишь, либо надо на скорости 20 км/ч передвигаться. Но именно в промежутке, где случилось ДТП, — нам даже показывал кто-то из ДРСУ — ям нет, — говорит Лиза.

А вот рельеф сложный. Видели ли заранее друг друга водители самосвала и маршрутки? Кто теперь скажет?

— Знаете, мы когда приехали, то в районе места ДТП стоял трактор сразу, а уже за ним выстроились самосвалы в заторе. Так вот, может, этот грузовик обгонял трактор? Это только версия, мое предположение, — говорит Сергей. — Там сплошь холмы, сплошная разметка, обгон запрещен. Стоит знак «70» временный, но иногда люди едут быстрее.

При этом, как говорят, серьезных аварий с пострадавшими за последнее время здесь не случалось.

— Иногда кто-то в кювет съедет: бывает здесь гололедица. Недавно так парень на микроавтобусе перевернулся, но, можно сказать, удачно — все живы. Конечно, дорога нуждается в ремонте, и надо что-то делать. Одних знаков недостаточно, грузовиков очень много — покрытие разбивается. Но здесь же все свои, все эту дорогу знают, особо не торопятся. Как такое случилось — для меня загадка, — отмечает Елизавета.

«Он ходил схватившись за голову»

Олег, который вместе с супругами Лизой и Сергеем приехал на место ДТП и занимался помощью выжившим, рассказал корреспонденту, что видел водителя самосвала.

— Мужчине на вид лет 55. Чисто внешне показалось, что он не получил серьезных травм. Все ходил и ходил, схватившись за голову, видно, что состояние было шоковое, — рассказал он.

Кто мог — помогал тем, кто пострадал в аварии. Ждали скорую, укладывали людей в автомобили и отправляли их в больницу.

— Четверых, по-моему, так отправили. Все тяжелые, мне кажется. Помню парня помог в машину поместить, нашел на земле его куртку и паспорт — отдал водителю. Поехали они в больницу. Девочку отправил с другой машиной: совсем молодая, лет 17. Серьезные травмы, это сразу было понятно. Но я ее заметил: она пальцами пошевелила. Кругом мертвые лежат, и вдруг она пальцами шевелит. Я в машину отнес, говорю водителю: «Скорее в больницу, она живая!» — вспоминает Олег.

Водителя маршрутки, по его словам, высвободили из машины спасатели. Мужчину поместили на носилки, ему оказывали медицинскую помощь.

— Он был жив, — говорит наш собеседник.

«Если бы автобус не был сломан»

Стали считать: 11 погибших, плюс 9 человек в больнице. Могло ли 20 человек вместиться в маршрутку и занять сидячие места? У Андрея в этом микроавтобусе оказалась дочь. Он говорит, что три человека ехали стоя, в том числе двое детей.

— Моя дочь (11 лет) ехала в маршрутке, а я — так получилось — ехал потом той же дорогой на машине. Ну и попал на место ДТП, когда уже все случилось. Она и ее подруга, а также одна женщина ехали стоя, — говорит собеседник.

Девочка жива, Андрей сам участвовал в ее спасении, сам отвез в больницу в Смолевичи.

— Все нормально. Врачи говорят, динамика положительная, — рассказал мужчина.

Он подтвердил информацию, полученную от другого читателя, о том, что школьный автобус был сломан в день аварии, из-за чего некоторым детям пришлось воспользоваться маршруткой.

— Он был сломан, он и сейчас сломан. Иначе школьников всех развозят. Но получилось как получилось: пришлось ехать на маршрутке, — сообщил Андрей.

На трассе начались ремонтные работы

Утром здесь никого не было.

К обеду на месте ДТП появились гвоздики. Мы видели людей, которые их оставили, людей, убитых горем. Здесь погибли их близкие, но рассказать об этом ни у кого нет сил.

Читатели сообщают нам, что в ДТП погибли две многодетные женщины. Завтра должны пройти первые похороны.

На трассе Р69 появилась техника дорожников, начались ремонтные работы.

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