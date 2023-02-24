закрыть
24 февраля 2023, пятница, 17:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Звездный футболист ПСЖ призвал поддержать украинских беженцев

  • 24.02.2023, 17:06
  • 1,072
Звездный футболист ПСЖ призвал поддержать украинских беженцев
Серхио Рамос

Серхио Рамос сфотографировался в худи с рисунком девочки из Украины.

Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос опубликовал фото, на котором он в худи с рисунком украинской девочки. Испанский футболист призвал оказывать помощь украинским беженцам.

«НАДЕЖДА» – так назвала свое произведение 15-летняя украинская беженка Патриция.

«Когда я приехала в Румынию, я начала рисовать свои воспоминания, чтобы показать людям, как горжусь своей прекрасной страной Украиной. Я также хотела помочь людям, сбежавшим от войны, вспомнить то прекрасное, что они оставили в Украине».

Она, как и миллионы украинских детей и подростков, 365 дней страдает от последствий войны в своей стране. Патриция покинула свой дом в Измаильском районе в мае 2022 года, оставив там дедушку с бабушкой и друзьями.

7,8 миллиона мальчиков и девочек, подобных ей, в течение года страдают от насилия, травм, потерь, разрушений и перемещения. UNICEF оказал помощь, но все еще есть потребности. Мы можем и дальше помогать этим ребятам. Мы не можем о них забывать», – написал Рамос.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников