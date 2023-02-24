Звездный футболист ПСЖ призвал поддержать украинских беженцев 24.02.2023, 17:06

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Серхио Рамос

Серхио Рамос сфотографировался в худи с рисунком девочки из Украины.

Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос опубликовал фото, на котором он в худи с рисунком украинской девочки. Испанский футболист призвал оказывать помощь украинским беженцам.

«НАДЕЖДА» – так назвала свое произведение 15-летняя украинская беженка Патриция.

«Когда я приехала в Румынию, я начала рисовать свои воспоминания, чтобы показать людям, как горжусь своей прекрасной страной Украиной. Я также хотела помочь людям, сбежавшим от войны, вспомнить то прекрасное, что они оставили в Украине».

Она, как и миллионы украинских детей и подростков, 365 дней страдает от последствий войны в своей стране. Патриция покинула свой дом в Измаильском районе в мае 2022 года, оставив там дедушку с бабушкой и друзьями.

7,8 миллиона мальчиков и девочек, подобных ей, в течение года страдают от насилия, травм, потерь, разрушений и перемещения. UNICEF оказал помощь, но все еще есть потребности. Мы можем и дальше помогать этим ребятам. Мы не можем о них забывать», – написал Рамос.

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