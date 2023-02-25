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Русский губернатор запретил Байдену и его семье въезд в Пензенскую область РФ

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  • 25.02.2023, 13:54
  • 1,672
Русский губернатор запретил Байдену и его семье въезд в Пензенскую область РФ

Маразм крепчал.

Президенту США Джо Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России.

Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он приказал запретить Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области.

«Наш регион не приветствует на своей территории людей, которые позволяют себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей чуткостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у Байдена нет», - написал он в телеграмме.

Мельниченко заявил, что «шансы на поправку крайне невелики».

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