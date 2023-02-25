«Шахтер» во второй раз в истории завоевал Суперкубок Беларуси по футболу 3 25.02.2023, 19:41

В финале «Шахтер» сумел одолеть «Гомель».

«Шахтер» во второй раз в истории завоевал Суперкубок Беларуси. В матче за первый трофей сезона горняки переиграли «Гомель» — 1:0, сообщает «Прессбол».

Судьи: В.Шимусик (Осиповичи), А.Бантеев (Бобруйск), Ю.Хомченко (Витебск).

Гомель: Ковалев — Матвейчик (к), Мирошников, Ануфриев (Ермакович, 74), Савицкий (Е.Шевченко, 81), Ловец, Кучинский (Потапенко, 46), Козловский (Кийко, 82), Кузьменок, Трояков, Акин Фуркан.

Запасные: Наумович, Шкурдюк, Драпеза, Ижаковский, Царенко.

Шахтер: Черник — Крюми, Ахмеди (Шрамченко, 66), Плакка, Гружевский, Соловей (Скавыш, 54), Корзун (к) (Зеньков, 91+), Баранок, Забелин, Н.Капленко, Г.Шевченко.

Запасные: Игнатович, Макаренко, Шестиловский, Лукашевич, Свириденко, А.Кабышев, М.Ковалевич, Карпицкий, Убайдуллаев.

Гол: 0:1 — Плакка (34).

Предупреждения: Ануфриев (19), Баранок (94+).

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