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Врачи рассказали, как быстро восстановиться после антибиотиков

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  • 26.02.2023, 14:46
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Врачи рассказали, как быстро восстановиться после антибиотиков

Пять простых шагов.

Врачи считают, что даже если вы принимали пробиотики во время лечения антибиотиками, этого может оказаться недостаточно, пишет ТСН

Прием антибиотиков: последствия, время выведения, назначение

Антибиотики – группа препаратов, помогающих уничтожать бактерии. При их употреблении уничтожаются опасные, болезнетворные бактерии. Однако, вместе с ними также и те, которые полезны для нашего здоровья. Даже если терапия длилась недолго, количество и состав микроорганизмов, населяющих пищеварительный тракт, меняется.

По словам терапевта Йоанны Тронь, место полезных бактерий занимают патогенные микроорганизмы, а восстановление организма после терапии может длиться очень долго: недели, месяцы или даже годы. Поэтому во время приема антибиотиков врачи советуют дополнительно пить пробиотики, а затем обязательно позаботиться о восстановлении кишечной микрофлоры.

Последствия приема антибиотиков достаточно серьезны: от нарушения пищеварения, всасывания до развития диареи, запоров и опасных кишечных инфекций. Именно поэтому очень важно после антибиотиков восстановить полезную микрофлору. Время выведения антибиотика из организма зависит от того, где он концентрируется и какую химическую структуру имеет.

Вот пять простых шагов, которые, по мнению терапевта, помогут быстро восстановиться после антибиотиков.

Пребиотики

Они являются важнейшей едой для полезных бактерий, живущих в нашем кишечнике. В них не содержится никаких микроорганизмов, а только вещества, которые помогают стимулировать их работу и рост.

Иоанна рекомендует после приема антибиотиков обязательно добавить в свой рацион бананы, черешни и другие ягоды, цикорий, топинамбур, зеленые листовые растения, листовую капусту, спаржу, лук и артишоки. Именно они являются лучшим природным источником пребиотиков.

Пробиотики

После терапии антибиотиками следует продолжать принимать пробиотики. Терапевт указывает, что можно использовать как лекарственные средства, большинство из которых являются добавками, так и природные пробиотики. Специальные медикаменты помогают преодолеть слабость после антибиотиков, а также положительно влияют на пищеварительный тракт, предотвращают развитие диареи и запоров, которые часто появляются после приема лекарства.

Также после окончания терапии можно добавить в свой рацион некоторые продукты, являющиеся естественными пробиотиками. В частности, квас, кефир.

Физическая активность

Хотя человек часто ощущает слабость после антибиотиков, не нужно отказываться от движения. К примеру, можно ежедневно неторопливо прогуливаться на свежем воздухе. Кишечным бактериям "нравится", когда мы двигаемся, поэтому правильное количество упражнений очень важно. Если увеличить физическую активность, можно увеличить и количество полезных бактерий.

Легкая диета

Часто после приема антибиотиков у пациентов происходит нарушение аппетита: еда имеет неприятный вкус, желание что-нибудь съесть пропадает, а желудок может «болеть» после привычного обеда. Поэтому, чтобы быстро восстановиться после антибиотиков, важна легкая диета.

Разрушенный антибиотиками организм, прежде всего, нуждается в витаминах А и С, группе В. Обратите особое внимание на продукты, содержащие большое количество ненасыщенных жирных кислот (лосось, орехи, форель, авокадо, миндальное и арахисовое масло, сардины, арахисовое и оливковое масла, жилище .Они помогут укрепить иммунитет.

Отказ от сахара

Сахар оказывает вредное влияние на организм. А через прием антибиотиков может развиваться молочница, развитию которой способствует именно диета с большим содержанием сахара. Поэтому не стоит заедать стресс от лекарства печеньем или шоколадом. Лучше на время отказаться от этих продуктов, чтобы восстановить микрофлору после антибиотиков.

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