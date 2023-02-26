В Минске прошла международная выставка кошек 4 26.02.2023, 17:53

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Фотофакт.

Клуб «Юнион Кэтс» провел международную выставку кошек в ТРЦ «Palazzo» — состязаться за баллы от жюри в Минск приехали питомцы со своими хозяевами из Литвы, Латвии и России. Корреспонденты госагентства «Минск-Новости» сделали фоторепортаж с выставки породистых животных.

На выставке, по словам организаторов, были 140 взрослых котов и котят, многие — редких пород: курильский бобтейл, рэгдолл, священная бирма, египетский мау, бурма европейская и американская, мейн-куны, бенгалы, британцы и другие. Заводчики знакомили посетителей с питомцами, рассказывали об их характерах и особенностях ухода, питания:

— Сиамские кошки очень общительные и компанейские. Они привязываются к своему хозяину и не отходят от него ни на шаг. Некоторые считают, что те с какой-то стороны надоедливы или излишне приставучи, но так они проявляют свою любовь к человеку, — описала породу одна из заводчиц.

Еще одна рассказала о шотландских вислоухих котах — популярной у белорусов породе:

— Очень общительные, любвеобильные и спокойные. Они не будут прыгать и носиться по дому, всегда ищут ласку у хозяина. И подстраивают свой режим под режим человека: спит он вечером, и кот рядом. К деткам хорошо относится, так что такую породу можно заводить и семьям с малышами.

Усатые питомцы участвовали в конкурсах, боролись за оценки судей, чтобы позже получить титулы. Минчане могли поучаствовать в благотворительности, купить мебель, лежанки, переноски и игрушки, а некоторые — исполнить свою мечту и уйти домой с маленьким котенком.

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