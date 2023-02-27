Медики назвали простой способ укрепить здоровье сердца 4 27.02.2023, 17:46

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В Германии провели необычное исследование.

Смех может помочь повысить иммунитет, снизить уровень стресса и выработать гормоны хорошего самочувствия. Положительное влияние смеха можно даже использовать в медицине для укрепления здоровья сердца. Известный кардиолог рассказывает о пользе смеха.

Кардиолог профессор доктор Питер Онг — старший врач отделения кардиологии больницы Роберта Боша в Штутгарте. Специалист делится своим клиническим опытом обучения смеху и юмору у пациентов со стенокардией в текущем подкасте Немецкого фонда сердца.

Смех — не только лучшее, но и самое дешевое лекарство, знает профессор Онг по своему опыту кардиолога. Когда вы смеетесь, ваши кровеносные сосуды расширяются, что улучшает дыхание. Кроме того, у смеха мало побочных эффектов.

Клоуны уже обосновались в детских больницах, чтобы вызывать улыбку на лицах больных детей. Боль и тошнота просто растаяли на несколько мгновений. Но юмор оказывает значимое с медицинской точки зрения воздействие на детский организм — взрослые тоже получают пользу от сердечного смеха.

«Юмор и смех снижают стресс, а концентрация гормона стресса кортизола может значительно снизиться за семь недель юмористических тренировок», — объясняет кардиолог Онг. В недавнем исследовании профессор Онг и его коллеги продемонстрировали, как смех может помочь в лечении стенокардии.

Стенокардия означает «тесная грудь». Обычно это вызвано сужением коронарных артерий, что означает, что пораженные участки больше не снабжаются достаточным количеством крови и кислорода. У пострадавших часто возникают внезапные сильные боли в области сердца, особенно при физической нагрузке или стрессе.

В большинстве случаев боль длится всего несколько минут, но нехватка кислорода приводит к гибели большего количества сердечной ткани, что в долгосрочной перспективе, среди прочего, увеличивает риск сердечного приступа.

По словам профессора Онга, тренировка юмора не только положительно влияет на сердце, но и способна облегчить депрессивное настроение . Семинедельный тренинг также повышает общую бодрость, что мотивирует пострадавших не спускаться в подвал смеяться.

Эмоции, такие как гнев и злость, а также стрессовые ситуации обеспечивают высвобождение в организме гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол. Это ускоряет сердцебиение и сужает сосуды. В результате повышается и кровяное давление в сосудистой системе.

По словам кардиолога Онга, смех является идеальным противоядием от этого процесса, потому что, когда вы смеетесь, высвобождаются гормоны счастья (эндорфины) и серотонин, а также иммуноглобулины, которые не только укрепляют собственные защитные силы организма, но и подавляют гормон стресса адреналин. Смех также снижает уровень гормона стресса кортизола.

Как показал профессор Онг по результатам исследования, тренировка юмора в течение семи недель может уменьшить стресс и снизить концентрацию кортизола в долгосрочной перспективе. Обучение проводят специально обученные психологи.

Среди участников были пациенты с ишемической болезнью сердца и стенокардией, которые страдали от сильной боли в груди , которую уже нельзя было облегчить с помощью терапии. Соответственно, страдания пострадавших были высокими.

- Целенаправленная тренировка юмора снизила общий уровень гормона стресса у участников, а депрессивное настроение «заметно исчезло», — говорит Онг. Испытуемых также легче взбодрить после тренировки, а это означает, что положительные эффекты смеха могут проявляться быстрее и чаще после тренировки.

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