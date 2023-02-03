Житель Лиды во время уборки нашел уникальную 50-долларовую купюру 1 3.02.2023, 10:36

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На деньгах вместо Улисса Гранта изображен Авраам Линкольн.

Житель Лиды отнес в обменный пункт уникальную 50-долларовую купюру — вместо портрета Улисса Гранта на ее лицевой стороне был изображен Авраам Линкольн, который обычно занимает центральное место на пятидолларовой банкноте. Кассир внимательно изучила бонистическую редкость и вызвала милицию. Как оказалось, не зря.

Прибывшие оперативники изъяли денежный билет и направили его на экспертизу. Специалисты установили, что купюра поддельная: на обычную пятидолларовую бумажку наклеили на место пятерки цифру 50.

Милиционерам мужчина пояснил, что купюру нашел при уборке дома, который достался ему по наследству. О том, что она может быть поддельная, он не догадывался.

Лидским РОВД по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз.

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