Житель Лиды во время уборки нашел уникальную 50-долларовую купюру

Житель Лиды во время уборки нашел уникальную 50-долларовую купюру1
- 3.02.2023, 10:36
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На деньгах вместо Улисса Гранта изображен Авраам Линкольн.
Житель Лиды отнес в обменный пункт уникальную 50-долларовую купюру — вместо портрета Улисса Гранта на ее лицевой стороне был изображен Авраам Линкольн, который обычно занимает центральное место на пятидолларовой банкноте. Кассир внимательно изучила бонистическую редкость и вызвала милицию. Как оказалось, не зря.
Прибывшие оперативники изъяли денежный билет и направили его на экспертизу. Специалисты установили, что купюра поддельная: на обычную пятидолларовую бумажку наклеили на место пятерки цифру 50.
Милиционерам мужчина пояснил, что купюру нашел при уборке дома, который достался ему по наследству. О том, что она может быть поддельная, он не догадывался.
Лидским РОВД по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз.