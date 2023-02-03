«Это положит конец войне»: названо главное направление для контрнаступления ВСУ 3.02.2023, 12:47

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Дальнейшие боевые действия для армии РФ станут бессмысленными.

Освобождение Крыма – это конец войне, потому что дальше война просто теряет смысл. Полуостров может стать первостепенной задачей в плане проведения контрнаступления.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии «Обозревателю» отметил, что ВСУ могут начать контрнаступление на Крым, а не на Донбасс.

Также он подчеркнул, что целостность Украины на сегодняшний день оспорить не может никто, а заявление о том, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым в ближайшем будущем не соответствует действительности.

«Что касается американских политиков, то они высказывают свои предположения на основе каких-то своих данных. Но данные настолько разношерстные, что даже западные спецслужбы признают: иногда и они ошибаются в разведданных относительно ситуации на линии фронта, ситуации в Украине, в России или вокруг наших стран. Ни у кого нет стопроцентной гарантии, что информация верна», - подчеркнул Жданов.

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