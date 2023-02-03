В Беларуси придумали новый «сюрприз» для учителей 1 3.02.2023, 13:08

Педагогам разрешили питаться в столовых, но есть один нюанс.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец 3 февраля сообщил, что учителя смогут есть в школьных столовых, но цена за обед для них будет выше, чем для детей.

По его словам, «в большинстве школ» педагоги могут питаться в столовых. Он утверждает, что оплачивать обед «без всяких проблем» есть возможность там, где обеды готовят комбинаты школьного питания.

«Немного сложнее со школами, где нет собственных бухгалтерий и где питание организуется самими школами», — передает его слова пропагандистское издание БелТА.

Иванец заявил, что «эта проблема практически решена».

«Оплата за обед, который для детей дотируется государством, для учителей будет производиться с небольшим повышающим коэффициентом», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из барановичских школ учителям запретили питаться в школьных столовых.

Тогда в Министерстве образования заявили, что «никаких распоряжений о запрете питания учителей в школах управление по образованию Барановичского горисполкома не давало. В настоящее время учителя могут питаться, как и раньше, получая горячее питание через школьные буфеты за оплату».

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