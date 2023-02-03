Возле командного центра РФ под Минском впервые заметили авиацию 3 3.02.2023, 15:54

7,414

Что происходит?

В Беларуси впервые с ноября прошлого года заметили активность авиации в районе «Площадки 400. Купол» под Минском, где может находиться командный центр белорусской группировки ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговых групп.

Как сообщают мониторщики, сегодня в 09:08 с аэродрома Мачулищи взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ, который в 09:18 приземлился в Волме (под Минском) на территории так называемой «Площадки 400. Купол», где может находиться командный центр белорусской группировки ВС РФ .

Там вертолет пробыл всего 2 минуты, сразу после этого он направился на аэродром Великий Боков (Мозырь), куда в 09:50 из Мачулищей вылетели еще два Ми-8 ВВС РБ.

«Это может говорить, что он кого-то туда привез и высадил или же забрал», - отмечают аналитики.

Кроме того, там не исключают, что сегодняшние полеты могут быть связаны с началом штабной тренировки войск России и Беларуси.

По данным мониторщиков, на территории «Купола» как минимум с начала марта работала система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая вызывала сильные помехи навигационных систем GPS/GLONASS. Не исключено, что средства РЭБ служили для прикрытия/защиты командного пункта.

Последний раз в этот район вертолет прилетал 3 ноября 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».