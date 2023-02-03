СМИ: Российские офицеры запаниковали из-за приказа Путина 3 3.02.2023, 17:03

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Названы два ключевых момента, из-за которых наступление РФ обречено.

Российская армия готовится к широкомасштабному наступлению в Украине. Этого требует диктатор Владимир Путин, хотя военное командование категорически против.

Такими данными поделилось российское издание «Важные истории», ссылаясь на несколько источников, близких к Минобороны РФ.

Новое большое наступление РФ украинцы ожидают уже в феврале-марте. Источники подтвердили, что оно готовится. Это приказ Путина, хотя военные им крайне недовольны.

«Планы снова пойти на Киев действительно рисуются, но только потому, что этого требует руководство страны. В осуществление этих планов никто не верит, это будет самоубийство», - рассказал источник.

Он назвал два ключевых момента, из-за которых российское наступление обречено: это дефицит качественной военной техники и боеприпасов, а также неадекватность Кремля, его неспособность реально оценить возможности своей армии и ее положение на фронте.

Источник указал, что российские офицеры «в панике» из-за приказа Путина.

По его данным, группировка, которую удалось собрать в результате первой волны мобилизации, командирам ВС РФ нужна в качестве резерва, для пополнения потерь и усиления отдельных участков фронта. В ходе наступления она будет сожжена, что, вероятно, приведет к полному разгрому российской армии и поражению в войне.

Собеседник исключил возможность нового вторжения ВС РФ с территории Беларуси. С его слов, такие слухи россияне распространяют намеренно, чтобы оттянуть на это направление часть украинских войск. Вообще о наступлении на Киев сейчас нет и речи, армия Путина полностью сосредоточилась на Донбассе.

Отметим, что такой же информацией ранее поделился российский политолог Валерий Соловей.

«Военные не то что не в восторге, они в ужасе. Они предлагали концепцию стратегической обороны: удерживать Донбасс и Крым, чтобы на этой базе выйти на мирные договоренности. Нет, Путина это не устраивает», - рассказал он. Политолог уточнил, что резервов у российской армии на эту операцию нет.

Соловей также отметил, что военные боятся полностью потерять армию в этом наступлении.

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