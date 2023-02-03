В Беларусь идет воздушная масса из Скандинавии 3.02.2023, 17:11

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Прогноз погоды на 4-6 февраля.

4 февраля погоду в Беларуси будет определять холодная влажная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах республики пройдет небольшой снег, сообщают синоптики.

В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, в юго-западных районах Беларуси -1..-4°С, максимальная днем 0..-6°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

5 февраля погоду в стране обусловит неустойчивая и холодная воздушная масса, распространяющаяся с севера Европы. Облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..-11°С, максимальная днем -2..-7°С.

6 февраля ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося со Швеции. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране ожидается небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -6..-13°С, при прояснениях до -16°С, максимальная днем 0..-7°С.

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