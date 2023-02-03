Путин просчитался 2 3.02.2023, 18:45

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Нефтегазовые доходы российского бюджета рухнули вдвое.

Российский бюджет, колосс на нефтегазовых ногах, не устоял после удара санкций, закрывших для нефтяников европейский рынок и запретивших продавать баррели дороже $60, пишет Finanz.

В январе нефтегазовые доходы казны упали на 55% к декабрю и 47% относительно января 2020 года, до 425,5 млрд рублей - минимума с августа 2020 года.

Средняя цена Urals в январе составила лишь $49,5 за баррель, и если этот уровень сохранится, бюджет недоберет как минимум 2,5 триллиона рублей, а его дефицит превысит 5 триллионов, оценивает Наталья Лаврова, экономист БКС.

Старший стратег RBC BlueBay Asset Management и научный сотрудник российской и евразийской программ Chatham House Тимоти Эш рисует еще более мрачную картину: огромные скидки на российскую нефть, достигающие $30-35 за баррель, а также падение поставок газа в Европу лишат российскую экономику $150 млрд экспортной выручки.

«Дыра» в бюджете вместо 2% ВВП раздуется до 6-7% ВВП, прогнозирует Эш, добавляя: «Все это указывает на просчет Путина, когда он начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года».

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