«Газпром» засекретил статистику после обвала экспорта до минимума c советских времен 1 3.02.2023, 20:49

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Ранее компания публиковала статистику о продажах раз в две недели.

«Газпром» перестал публиковать оперативные данные по объемам добычи и экспорт газа, которые в 2022 году обвалились рекордно за всю историю отечественной газовой промышленности, пишет The Moscow Times.

Газовая статистика, которую компания традиционно публиковала раз в две недели, отчитываясь о продажах и производстве, перестала появляться на сайте «Газпрома» с января 2023 года.

Последний раз «Газпром» представил данные 15 декабря: они показали, что за две недели последнего месяца 2022 года добыча газа просела на 24% год к году, до 17,2 млрд кубометров, а экспорт рухнул на 60%, до 2,6 млрд кубов. Накопленным итогом за 11,5 месяцев «Газпром» потерял 20% добычи и 45% экспорта.

По итогам прошлого года «Газпром» продал в дальнее зарубежье 101 млрд кубометров газа — вдвое меньше, чем годом ранее, отчитывался в январе глава компании Алексей Миллер.

При этом поставки в Турцию и европейским странам — некогда крупнейшим клиентам «Газпрома» — составили лишь 85 млрд кубометров и стали самыми низкими в современной истории России, согласно оценке BCS Global Markets.

Для сравнения: в 1991 году «Газпром» продал в Европу 110 млрд кубометров, а в диапазоне между 70-110 млрд кубов ежегодно экспорт находился 1985–1991 гг, когда рушилась империя СССР.

В следующем году экспорт «Газпрома» в Европу и Турцию может снизиться до 60 млрд кубометров, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Это будет самый низкий уровень с 1980-85 гг.

Отключив газ почти всем европейским странам, президент России Владимир Путин за один год ликвидировал для «Газпрома» крупнейший рынок сбыта, на строительство которого ушло более 50 лет.

Российские власти заявляют о планах перенаправить газ в Китай, но тот пока компенсирует лишь одну седьмую объемов, которые закупала Европа. В следующем году, согласно плану эксплуатации «Силы Сибири», они вырастут до 22 млрд кубометров, тогда как в ЕС в 2021 году было продано 155 млрд кубов.

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