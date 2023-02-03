В Беларуси отменили ряд льгот для населения и бизнеса 3.02.2023, 21:37

Об изменениях сообщил Минфин.

С 2023 года в Беларуси отменили некоторые налоговые льготы для населения и бизнеса. Об этом сообщает Минфин в «Бюджете Беларуси для граждан».

Для физлиц отменили льготу по земельному налогу по участкам, которые предоставляют им для строительства объектов придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры.

Для индивидуальных предпринимателей отменили льготы по подоходному налогу по доходам, которые они получили от продажи выращенной ими или его близкими родственниками продукции растениеводства и животноводства.

Есть новшества по налогу на прибыль. «Отменена льгота в отношении прибыли, полученной от реализации произведенных легковых автомобилей и автокомпонентов собственного производства в течение трех лет», — сообщает Минфин.

Что касается НДС, то отменили льготу по ввозимых организациями культуры носителей экземпляров фильмов. Также эти послабления убрали по установкам, комплектующим и запасным частям к ним для возобновляемых источников энергии.

Льготный НДС также отменили для тех организаций, которые занимаются тиражированием фильмов и аудиозаписей, а также вспомогательными работами при производстве фильмов.

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