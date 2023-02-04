Украинские пограничники уничтожили российских штурмовиков в пригороде Бахмута 4.02.2023, 5:11

Оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских сил.

Российские оккупанты в четверг, 3 января, предприняли попытку прорвать оборону украинских сил в районе Бахмута Донецкой области. В результате войска РФ понесли потери и отступили.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Вчера российско-оккупационные войска предприняли попытку прорыва линии обороны пограничного подразделения в пригороде Бахмута. Оккупанты планировали попасть в застройку и закрепиться», — говорится в сообщении ведомства.

Оккупанты пытались развить успех быстрыми темпами и искали позиции украинских защитников с беспилотника. Дрон пограничники выследили и сбили из стрелкового оружия.

«Минометный налет сократил численное преимущество нападающих. Чтобы уберечься, пехота страны-агрессора рассеялась по окрестным сооружениям», — добавили пограничники.

Военные ВСУ выбили россиян из построек гранатами, огнем из автоматов и дрогого оружия.

«В ближнем бою украинские защитники смогли локализовать прорыв и вытеснить вражеские силы. Российские штурмовики были вынуждены отступить. В результате этого тактического эпизода враг потерял 9 человек убитыми и ориентировочно 20 ранеными», — добавили в ГПСУ.

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