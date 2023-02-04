«Езжай на войну!»: российскую пропагандистку выбросили из квартиры 6 4.02.2023, 8:42

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В полиции РФ над проблемой путинистки только посмеялись.

Российская блогер-пропагандистка Эльвина из Ярославля с первых дней войны открыто поддержала оккупантов. Она не только записывала пропагандистские видео, но и «волонтерила» для 126-й бригады из Крыма.

Свою речь она начала с обвинений украинцев в том, что они вызывают в арендованную ее родителями квартиру скорую, полицию, пожарных, службы доставки: «Моя семья не может находиться в собственном доме. Теперь мы лишились даже этого дома».

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

Со слов блогерши, арендодатель квартиры, где она с родителями живет 2 года, «узнав о том, что она пророссийский блогер», дал ей 7 дней, чтобы найти новое жилье.

«Просто потому, что я являюсь угрозой мирному обществу», - преувеличивает свое значение россиянка.

Она решила искать правды в агентстве недвижимости, где был подписан договор об аренде квартиры. Однако заместитель директора якобы «наорала на нее, сказала: «если ты пророссийская, езжай на войну! Кому ты там помогаешь?! С фронта никто живой не возвращается! Кто ты такая?».

Как и предполагалась, подтвердить выдвинутые заместителю директора агентства недвижимости обвинения пропагандистка не смогла, так как якобы не записала их телефонный разговор.

Однако из более поздней записи в агентстве можно понять, что на самом деле никто из работников на Z-блогершу не повышал голос. Ей сдержанно объяснили, что живущие по соседству люди опасаются стать случайными жертвами во время возможных провокаций, а потому семье пропагандистки все-таки придется освободить квартиру.

В полиции РФ над проблемой Эльвины посмеялись, на этом все закончилось. Теперь она плачет: из-за ее бурной поддержки войны вся семья рискует стать бомжами, так как приличные люди не хотят сдавать ей жилье.

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