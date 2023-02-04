Пионтковский: У Путина осталось два-три месяца 4.02.2023, 9:22

1,314

Залужный готовит несокрушимую армаду.

Пока Запад колеблется с решением о передаче самолетов F-16 и дальнобойных ракет, Украина может получить еще более мощные ракеты, которые смогут остановить желание Кремля бить ракетами по мирным украинским городам. Речь идет о британских крылатых ракетах Storm Shadow, а Польша уже оснащает советские истребители Миг-29, которые должны передать Киеву, креплениями для этих ракет.

Российский генералитет понимает опасность вероятных ударов такими ракетами по Москве. Более того, часть сотрудников генштаба РФ не согласна с политикой российского фюрера Владимира Путина, которая привела к такой угрозе. В бункере путина уже произошел мини военный переворот, который в дальнейшем может привести к завершению войны в Украине. Об этом в программе «Руно. Война» на «Апостроф TV» рассказал рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

– В США сказали, что не будут передавать истребители F-16 Украине. Как вы думаете, это категорическое нет, или пока нет, но мы подумаем?

– Мы уже такое проходили, когда говорили, что ПТРК Javelin не будем передавать Украине, потому что путин ядерную войну объявит. Потом сказали, что передадут, но стоять они должны где-то в западных областях, чтобы их не видели. К сожалению, это вечная картина.

В связи с этим, у Зеленского в одном из недавних обращений к украинцам и Западу прозвучало, я не побоюсь такого слова, раздражение. Он сказал, что будет требовать и самолеты, и дальнобойные ракеты, потому что речь идет о жизнях людей.

Мы видим, что сохраняется, еще отмеченная Залужным в сентябре, безнаказанность российских агрессоров в огневом воздействии. Украина может стрелять из HIMARS на 80 км, и сейчас открытый вопрос, передали ли нам наземные бомбы дальностью до 160 км, но даже это на порядок уступает возможностям россии. Они ведь хвалятся, что наносят удары с акватории Каспийского моря. Вот пока сохраняется эта безнаказанность, будут гибнуть люди в мирных городах.

Есть вероятность, что F-16 Украине передадут после следующей встречи в формате «Рамштайн». Не зря ведь Резников назвал эту февральскую встречу «авиационной». Но вот эту проблему безнаказанности нужно решать здесь и сейчас.

– А что больше переломит ситуацию – дальнобойные ракеты или F-16?

– Тут есть две разные цели. Первая – это оружие победы, которое обеспечит выполнение того сценария, о котором говорил Залужный в одном из интервью: «Я стою в 84 км от Мелитополя, и я готов пройти этот путь, я обрушу российскую оборону». И он перечислил, что ему для этого нужно, и это Украине уже дают. Но без авиационной поддержки такое масштабное наступление только с бронетехникой будет рискованным.

Вторая цель – защита мирного населения Украины. Путин решил обратить Украину в каменный век, уничтожая инфраструктуру конвенциональными ударами по украинским городам. И пока Кремль не будет знать, что, ударив по Харькову или Киеву, не получит ответный удар по Курску или Москве, он будет продолжать обстрелы. И наиболее актуальным сейчас является предоставление Киеву дальнобойных ракет.

– Сейчас у Украины таких ракет нет, но системы ПВО уже появились на крышах зданий в Москве. А что будет там, если мы получим дальнобойные ракеты?

– Даже на здание генштаба РФ «Панцирь-С1» поставили. И тут бы я хотел подойти к главному, есть такой полковник Ходаренок, который прославился тем, что фактически за пару недель до широкомасштабной войны опубликовал в достаточно лояльном правительству издании статью «Прогнозы кровожадных политологов». Там он разложил по пунктам план путинского блицкрига, который потом пытались осуществить в Украине, и как военный эксперт объяснил, почему он провалится. В каком-то смысле это была пророческая статья.Но закончил он ее уже не чисто военно-техническим, а политическим суждением. Он сказал, что эта война будет преступлением, что она противоречит интересам российского народа и лучше бы этим «кровожадным политологам», которые являются авторами этого плана, выбросить это из головы.

Это не случайная статья. Ходаренок – отставной полковник генштаба, но как не бывает бывших чекистов, так не бывает бывших полковников. Я думаю, что это позиция значительной части военных экспертов в генштабе. Те, кто находился на службе, не могли противоречить верховному главнокомандующему, и, видимо, что полковнику Ходаренку было поручено высказать эту мысль. Я думаю, что эта точка зрения до сих пор поддерживается значительной частью офицерского состава генштаба РФ.

Так вот сейчас Ходаренок, которого никто не расстрелял после той статьи, и он сохранился в роли военного эксперта, выполняет очень интересную роль. Во всех российских пропагандистских шоу он все время бросает скептические замечания после каждого шапкозакидательского выступления оголтелых скабеевских гостей. На одном из таких шоу он подробно говорил про развертывание систем ПВО в Москве. Он сказал, что действительно есть опасность и Москва уязвима, но еще произнес такие слова Storm Shadow. Это название британских крылатых ракет воздушного базирования, что показывает, что в генштабе рф знакомы с планами Великобритании, а также Польши, снабдить Украину этими ракетами.

Это сможет решить проблему безнаказанности российских ракет лучше, чем любые ATACMS. Американские ракеты бьют на 300 км, этого недостаточно, чтобы достать до Москвы. А британские ракеты, хотя их официально заявленная дальность 700 км, на самом деле могут бить до 1000 км и атаковать любые цели в российской столице.

– То есть они уже готовят свой народ или генералитет к тому, что такие удары могут быть?

– Это реальная опасность. Я думаю, что Ходаренок специально произнес слова Storm Shadow. Полтора месяца назад я следил за заседанием британского парламента, когда Борис Джонсон задал вопрос министру обороны Бену Уоллесу, а есть ли у Британии возможности помочь Украине остановить эту варварскую кампанию по уничтожению мирных городов? На что Уоллес сказал, что у Британии есть ракеты Storm Shadow, и в случае продолжения варварских атак России на Украину, они передадут эти ракеты своим украинским союзникам.

Но, как я упомянул, это крылатая ракета воздушного базирования, а значит, для них нужны самолеты. И после этого разговора между Джонсоном и Уоллесом в Польше началась работа по оснащению Миг-29, а о передаче этих советских самолетов Украине говорилось уже давно, креплениями для британских ракет. И вот эта комбинация Миг-29 с ракетами Storm Shadow может быть передана Украине.

– Так вот я не могу понять, с эфиров российских телеканалов предупреждают население о возможности таких ударов, или Ходаренок предупреждает генералитет?

– Внутри генштаба явно есть свой коллективный «ходаренок», который более скептически относится к этой военной операции и планам российского президента. И эти люди сознательно выносят тему о вероятных ударах по Москве в публичную плоскость. Он это обществу говорит, в первую очередь.

Но пока понятно, что до следующего «Рамштайна» ни самолеты, ни дальнобойные ракеты вам не передадут. И мы видим, как с этим решением колеблются на Западе. Но есть и другой выход, Украина имеет более решительных союзников, чем США и НАТО в целом, а именно Великобритания и Польша. Еще в марте Джонсон был очень раздражен медлительностью натовского «каравана», с которым вынужден был считаться главный погонщик этого «каравана» – США, и он предложил сформировать «коалицию желающих». Не все 30 стран НАТО готовы на какие-то важные решения, но есть страны, которые готовы. Так вот у меня впечатление, что сейчас складывается такая коалиция из Британии и Польши. И эта коалиция готова немедленно, в случае принятия политического решения, передать Украине Миг-29 с ракетами Storm Shadow.

Эти ракеты станут предупреждением Кремлю, что в случае продолжения кампании по уничтожению мирных украинских городов и инфраструктуры воздушными атаками, мы нанесем ответные удары по объектам двойного назначения – энергетической и логистической инфраструктуры Москвы. Это заставит пропагандистов посмотреть на войну в совершенно другом ракурсе. Они постоянно обсуждают ракетные удары по городам Украины, в какие дома попали, сколько мирных погибло. А когда они столкнутся с вполне реальной вероятностью собственной гибели и гибели своих детей, я думаю, у них взгляд совершенно изменится.

– Вы вспомнили Бориса Джонсона, на днях он сообщил, что путин ему прямо угрожал ядерным ударом, мол они смерти не боятся, но и вас с собой заберут. Сумасшедшие так могут угрожать?

– Слушайте, ну как он смерти не боится? Коронавирус уже давно прошел, а пару дней назад Путин встречался с двумя им назначенными «главными» евреями и сидел от них на расстоянии десяти метров. И этот человек не боится смерти? Когда он встречался с подобранными специально для него солдатскими матерями, они ведь две недели на карантине сидели.

– Есть версия, что там не Путин с матерями встречался. Буданов вот говорил, что у российского диктатора несколько двойников есть.

– Да, и уже более или менее ясно, где двойник, а где настоящий. Когда он находится от всех на большом расстоянии, значит это настоящий Путин. Поэтому с матерями и правда мог быть не он, так как там близко за столом сидели, а вот с евреями точно он. А вот была встреча с молодежью, там такой бойкий мужичок вертелся со студентами, по плечам хлопал. Тут уже все понимают, что это двойник.

Но хочу сказать, что весь этот ядерный шантаж - лишь попытка запугать Запад, чтобы он не передавал какие-то виды вооружения и не поддерживал Украину. И это немного работает, мы же видим, что каждый принципиально новый пакет военной помощи сопровождается колебаниями со стороны некоторых стран.

– Столтенберг говорит, что Путин не поменял свои цели и по-прежнему хочет захватить и уничтожить Украину. Сейчас в россии готовится очередное масштабное наступление, но тактика у них не меняется – собрать побольше «мяса» и наскрести со складов оставшейся техники.

– Наступление уже идет. Взяли они Лисичанск, Северодонецк, Соледар, вот уже пятый месяц под Бахмутом топчутся. Это и есть его наступление, и он будет его продолжать, потому что ресурсов других нет.

Ничего нового Путин придумать не может. У него есть два-три месяца, пока обещанную Западом бронетанковую армаду, артиллерийское оружие, возможно, с авиационным прикрытием не передадут генералу Залужному. Но эти два месяцы Путин будет максимально использовать все свои карты, а новых у него нет. Наступление будет идти так, как идет сейчас, но оно не предоставляет сильной стратегической или оперативной угрозы для ВСУ.

– Недавно разведка говорила, что из 300 тысяч мобилизованных в России 150 тысяч уже на фронте, а еще 150 тысяч где-то готовятся.

– Так и есть, и заключенные у них закончились, среди них очень высокая летальность, где-то 80% смертности насчитали. Трупами они и закидали Соледар.

Но, говоря о «вагнеровских» зеках, я бы хотел обратить внимание на очень серьезную конфликтную ситуацию внутри российского военно-политического руководства. Я продолжаю утверждать, что в ночь на 11 января в бункере путина произошел мини военный переворот, когда Шойгу и Герасимов заставили путина снять пригожинского назначенца Суровикина и восстановить Герасимова в своих правах.

Ситуация классическая для фашистского режима. Когда такой режим терпит поражение, возникает вопрос, а кто виноват – фюрер или генералы? Вот путин еще с лета, или даже весны прошлого года, доказывает обществу, что виноваты генералы. Он же спустил с поводка двух своих псов – Пригожина и Кадырова, которые подвергали невероятным оскорблениям Герасимова и Шойгу. Они требовали их разжаловать, отправить рядовыми босиком на фронт искупать вину. Все шло к тому, что Путин поступит с Герасимовым так же, как Сталин поступил с генералом Павловым, которого он расстрелял. Но эти не стали ждать такой участи, а надо сказать, что вся эта генеральская тусовка довольно сплоченная, и вот они пришли и потребовали у путина прекратить эту кампанию и вернуть Герасимова.

– А что значит потребовали? Ему чем-то пригрозили?

– Они просто оперировали к страху путина, придя с папочкой документов, показывающих, что амбиции Пригожина простираются еще дальше, чем просто роль военного руководителя. Помним, как он обращался к Зеленскому с предложением о переговорах. В общем, у Пригожина уже крыша поехала, и он позиционировал себя как будущего политического руководителя. И вот Герасимов и Шойгу достигли своей цели, а с Пригожиным они сейчас расправляются по-черному.

– Тут еще хочется добавить, что Пригожин переключился на Гиркина, а Кадыров вспомнил про борьбу за независимость Ичкерии.

– Да, это воспоминание ярко проявилось в двух эпизодах, когда он резко обратился к Западу с вопросом, а где вы были, когда мы героически сражались за независимость Ичкерии. И в какой-то степени мотивы самостоятельной Ичкерии прозвучали в том печальном эпизоде с изнасилованием российской пропагандистки чеченскими боевиками. Я бы рекомендовал в этой ситуации возросшей субъектности кадыровских бойцов как-то поосторожней вести себя в военных командировках Симоньян и Скабеевой.

– Ни для кого не секрет, что Кадыров убил своего первого русского в 16 лет, он этим сам хвастался. И когда он теперь вспоминает эти славные годы, что это означает?

– Это еще раз показывает глубокий кризис в военно-политической верхушке. Вот какие бы аргументы не использовали Шойгу и Герасимов, заставив Путина не просто провести персональные изменения, а изменить всю линию, которая заключалась в том, чтобы обвинить в провалах генералов, но главное, что они приобрели новый опыт общения с Путиным после этой ночи мини переворота.

А вот с каждым последующим днем я думаю, а не назвать ли это миди переворотом. Генералы почувствовали свою субъектность, и мне кажется, это обращение Ходаренка может звучать, как новая позиция генштаба РФ. Они дают понять обществу и миру, что политика путина привела к тому, что завтра под ударом может оказаться Москва. Так давайте подумаем, нужно нам это или нет. Мое убеждение, что эту войну будут заканчивать генералы, а не фюрер.

– А российский фюрер где будет?

– Пропагандисты все время муссируют новость, что где-то весной Си Цзиньпин лично приедет в Москву. Мне кажется, что не приедет, но если и да, то только с одной функцией – забрать товарища путина в товарном отсеке личного самолета на длительное лечение в один из древних китайских монастырей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».