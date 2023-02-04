Кардиолог назвал самые полезные перекусы для здорового сердца после 40 лет 4.02.2023, 9:41

С возрастом культура питания становится все более важной.

Старение может привести к изменениям в вашем сердце, которые со временем повышают вероятность развития его болезней. По этой причине питать свой организм полезными для сердца продуктами, а не обработанными закусками, особенно важно для людей старше 40 лет. К счастью, нет недостатка во вкусных и питательных вариантах.

Чтобы узнать о некоторых из лучших закусок для здорового сердца, SheFinds.com поговорили с доктором Джошуа Ло, старшим консультантом-интервенционным кардиологом и медицинским директором Capital Heart Center. Он сказал, что черника, попкорн и греческий йогурт — отличный выбор.

1. ЧТО-НИБУДЬ СЛАДКОЕ – ЧЕРНИКА

К сожалению, каким бы вкусным ни был сахар, он также опасен для вашего сердца (и для вашего здоровья в целом), поэтому так важно найти здоровое сладкое лакомство, которое вы любите. Доктор Ло говорит, что черника — это фантастический вариант, полезный для сердца. «Пригоршня черники в день избавляет от кардиолога, — шутит он, отмечая, что «несколько исследований показали, что черника снижает риск диабета, ожирения и сердечных заболеваний».

2. ЧТО-НИБУДЬ СОЛЕНОЕ – ПОПКОРН

Если вы предпочитаете острые закуски, вы можете склоняться к соленым, обработанным закускам, таким как картофельные чипсы, но, вероятно, само собой разумеется, что этих продуктов следует избегать ради вашего здоровья. К счастью, попкорн — это одна из альтернатив, которая действительно может помочь сохранить ваше сердце в хорошей форме. «Эта закуска состоит из цельного зерна и содержит много клетчатки, что снижает риск сердечных заболеваний», — говорит доктор Ло. Однако помните, что добавление неправильных начинок может свести на нет пользу для здоровья. Он напоминает, что очень важно свести к минимуму масло и соль.

3. ЧТО-ТО КИСЛОЕ – ГРЕЧЕСКИЙ ЙОГУРТ

Возможно, вы уже знаете о пользе греческого йогурта, богатого пробиотиками, для здоровья кишечника, но знаете ли вы, что эта вкусная и универсальная еда также может творить чудеса с вашим сердцем? «Греческий йогурт связан с низким уровнем холестерина и триглицеридов, что снижает риск сердечных заболеваний», — хвалит доктор Ло. Кроме того, регулярное употребление полезной тарелки греческого йогурта по утрам (или в любое время) может снизить риск развития диабета 2 типа, который, как он отмечает, также может снизить риск возникновения проблем с сердцем.

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