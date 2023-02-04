Масштабный пожар под Белгородом до сих пор не потушен 2 4.02.2023, 11:13

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Российские власти объявили о «бессрочном уровне угрозы».

В Белгородской области России в ночь на 4 февраля произошел взрыв на заводе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Пожар в Борисовке не могут потушить до сих пор и после «хлопка» объявили бессрочный «желтый» уровень террористической угрозы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар объекта в Борисовке локализован, передает «24 канал». По состоянию на утро 4 февраля его ликвидация все еще продолжалась. При этом следует отметить, что «хлопок» произошел после 1 часа ночи.

Гладков сообщил, что «никто в результате пожара не пострадал», поскольку сотрудники предприятия были эвакуированы. При этом губернатор признал, что «хлопок» нанес серьезный ущерб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после «хлопка» есть необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности.

Он сообщил, что с 4 февраля уровень террористической угрозы в Белгородской области будет бессрочным. Гладков напомнил, что такое право предоставил Владимир Путин.

«И я вынужден им воспользоваться. Как только ситуация улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное – это безопасность жителей Белгородской области», – сказал он.

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