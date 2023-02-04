В Беларуси изменили требования к здоровью для службы в армии: все подробности 5 4.02.2023, 11:38

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Призывать будут близоруких и астматиков.

В Беларуси изменили инструкцию об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Сделано это совместным постановлением Минобороны и Минздрава от 18 января 2023 года № 1/10. Оно опубликовано сегодня на Национальном правовом портале.

Напомним, ранее военное ведомство анонсировало появление такого документа, поясняя, что корректировки будут относиться ко всем категориям военнослужащих, как проходящих службу по контракту, так и военнослужащих срочной военной службы, службы в резерве.

«Вызвано это рядом объективных причин. И в первую очередь тем, что поступает большое количество обращений граждан, которые считают, что требования к состоянию здоровья значительно завышены и не позволяют молодым людям реализовывать мечту стать военным», – было сказано в комментарии.

Как же конкретно изменились требования к состоянию здоровья? Например, в приложении 1 с расписанием болезней, которое определяет категорию годности к военной службе, те или иные корректировки внесены в графы 22 статей из 89. То есть, нововведения коснулись почти каждой четвертой.

В списке статей болезней с измененными требованиями – следующие:

13. Другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ

23. Органические, наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы и нервно-мышечные заболевания

30. Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки, стекловидного тела, глазного яблока, зрительного нерва

31. Отслойка сетчатки

34. Нарушения рефракции и аккомодации

42. Хронические воспалительные ревматические, неревматические болезни сердца, кардиомиопатии, дегенеративные и дистрофические поражения сердца

43. Артериальная гипертензия

45. Болезни и последствия повреждения аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов

46. Геморрой

49. Болезни полости носа, околоносовых пазух, глотки, аллергические риниты

52. Бронхиальная астма

59. Болезни печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы

62. Болезни кожи и подкожной клетчатки

65. Хирургические болезни и поражения крупных суставов, хрящей, остеопатии, хондропатии

66. Деформации, болезни позвоночника и их последствия

68. Плоскостопие и другие деформации стопы

72. Обструктивная уропатия и рефлюксуропатия (гидронефроз, пионефроз), пиелонефрит (вторичный), мочекаменная болезнь, другие болезни почек и мочеточников, цистит, другие заболевания мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретры, другие болезни уретры

73. Болезни мужских половых органов

80. Врожденные аномалии развития органов и систем

81. Переломы костей черепа, другие повреждения, последствия повреждений черепа, оперативных вмешательств на черепе

82. Переломы позвоночника, последствия оперативных вмешательств на позвоночнике; переломы костей туловища, верхних и нижних конечностей (переломы костей таза, лопатки, ключицы, грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной кости, большеберцовой и малоберцовой костей, других трубчатых костей)

85. Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; последствия воздействия внешних причин (радиации, низких и высоких температур, света, повышенного давления воздуха или воды и других внешних причин), аллергические заболевания и реакции

Скажем, близорукость любого глаза более 6,0 и до 8,0 диоптрий ранее давала по первым двум графам годности статус «не годен в мирное время», по третьей – «годен с ограничениями, служба в специальных сооружениях – определяется индивидуально».

Сейчас же статусы изменятся на «годен с ограничениями» и «годен с ограничениями, служба в специальных сооружениях – определяется индивидуально» соответственно.

Бронхиальная астма ранее была описана тремя состояниями: «тяжелое персистирующее течение», «среднетяжелое персистирующее течение» и «легкое персистирующее и легкое интермиттирующее течение». Последнее давало по двум первым графам статус «не годен в мирное время», по третьей – «годен с ограничениями, служба в специальных сооружениях – определяется индивидуально».

Сейчас же третье состояние стало именоваться «легкое персистирующее течение», статусы остались теми же. Однако добавилось четвертое – «легкое течение при отсутствии приступов более 5 лет» со статусами «годен с ограничениями» и «годен, служба в силах специальных операций – определяется индивидуально» соответственно.

Кроме изменений в приложении 1 с расписанием болезней в инструкции есть и другие корректировки.

В частности, изложено в новой редакции приложение 2 «Показатели физического развития, перечня болезней и статей расписания болезней для граждан при приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную службу, службу в резерве, поступлении на военную службу по контракту на должности, замещаемые солдатами, сержантами, старшинами, военнослужащих, проходящих срочную военную службу, службу в резерве».

А также приложение 5 «Показатели физического развития для граждан при поступлении в военные учебные заведения и Минское суворовское военное училище».

Кроме того, ранее было определено, что по приложению 2 граждане с массой тела более 90 кг негодны к военной службе в силах специальных операций.

Сейчас же планку подняли до более 100 кг, при этом появилось пояснение, что при призыве граждан на срочную военную службу в десантные соединения ССО допускается их предназначение по графам предназначения 3 и 4.

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