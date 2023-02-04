На полуострове в центре Минска продают уникальный дом с большим участком 5 4.02.2023, 11:57

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О редкой недвижимости мало кто знает.

А вы знали, что за шумной улицей Маяковского на другой стороне Свислочи есть не только ТЭЦ-2, но и остатки бывшей деревни Серебрянка? Учитывая особенности местности (полуостров отрезан от большой земли), эта часть Минска сохранила аутентичный уклад. Сейчас тут продается старый дом с довольно большим участком, пишет Realt.by.

Этот квартал, состоящий из улиц Индустриальной, Малосеребрянской и Крайней, находится на левом берегу Свислочи в историческом районе Араны. Обычный минчанин может попасть сюда разве что на велосипеде. Именно тут проходит главная минская велодорожка, ведущая из центра в Чижовку. Достопримечательностью же самого полуострова является интересное гидротехническое сооружение − водопропускной шлюз.

На автомобиле доехать до остатков деревни Серебрянка (кстати, именно она дала название известному микрорайону) также можно: от улицы Аранской до первых деревенских домиков чуть больше километра. В этих живописных местах когда-то находился Серебряный Лог. Лет 200−300 назад район Серебряных Мельниц был излюбленным местом отдыха зажиточных минчан.

Сейчас на полуостров, который местные жители называют Малой Серебрянкой, насчитывается около 50 домов. Один из них продается. Этот деревенский домик 1956 года постройки находится на улице Малосеребрянской, 7. Само деревянное строение площадью в 41 «квадрат» вряд ли представляет большой интерес для потенциального покупателя. Главное достоинство объекта — участок в 15 соток. Согласитесь, для столицы — это немало. К дому, который стоит на второй линии от Свислочи, ведет асфальтированная дорога. В доме есть электричество, все остальные коммуникации (водопровод и газ) идут по улице.

В объявлении сообщается, что новый собственник может провести «реконструкцию жилого строения с параметрами одноэтажной постройки с одним мансардным этажом под скатной крышей и максимальной величиной общей площади жилого дома до 150 квадратных метров». Также на участке разрешено возведение хозяйственных построек (гараж, не более 25 м.кв., сарай для хранения хоз. инвентаря не более 15 кв.м., бани, площадью не более 12 м.кв.).

Стоимость дома в живописном месте — 60 тысяч долларов.

Отметим, что в 2019-м году в администрации Ленинского района проходило общественное обсуждение проекта застройки Аран, Малой Серебрянки и Соколянки. Тогда «Минскградо» предлагал полностью снести частный сектор и уплотнить район общественными комплексами. На месте Малой Серебрянки предполагалось разбить парк с разнообразными зонами отдыха. Однако после нескольких собраний с местными жителями, категорически выступавшими против сноса, вопрос о сохранении частной застройки решили перенести на 2030 год.

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